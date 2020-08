Elabdellaoui har signert for Galatasaray

Den norske stjernen fortsetter karrieren i tyrkisk storklubb.

Norges visekaptein og høyreback Omar Elabdellaoui er klar for det neste eventyret i karrieren.

Mandag skrev han under for tyrkiske Galatasaray. Det bekrefter laget fra Istanbul via sosiale medier mandag ettermiddag.

- De ville hente meg hit, og jeg er klar for å gi alt for denne klubben. Jeg er veldig sulten etter denne utfordringen, og jeg er klar for å komme i gang, sier nordmannen i en video som er lagt ut på klubbens YouTube-konto.

Dermed kommer han til samme klubb som Martin Linnes spiller for i Süper Lig.

Se Galatasarays presentasjon av Omar Elabdellaoui:

Les også: Hevder Sørloth har bestemt seg for storovergang

Eladellaoui bekreftet nylig via sosiale medier at han forlater Olympiakos. Backen spilte seks sesonger for det greske mesterlaget og fikk med seg fire ligatitler.

«Nå er tida inne for å skille lag, og jeg skriver dette med tårer i øynene. Ord kan ikke beskrive hvor privilegert jeg har vært som har fått spille og være kaptein for dette lage», skrev Elabdellaoui på Instagram da.

En rekke medier i Hellas og Tyrkia har rapportert over lengre tid at Galatasaray har ligget godt an til å få navetrekket hans på en avtale.

Følg sommerens overgangsrykter direkte her!

I 2017 var 28-åringen utlånt til den daværende Premier League-klubben Hull i seks måneder.

Elabdellaoui har også fortid i klubber som Manchester City, Strømsgodset, Feyenoord og Eintracht Braunschweig.