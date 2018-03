Elabdellaoui rystet etter gresk fotballkaos

Skandalescenene i gresk fotball går verden rundt. Omar Elabdellaoui tror nesten ikke det han ser.

Den blide landslagsbacken er hjemme i Norge for å spille landskamper. Kontrasten til fotballkaoset i Hellas er enorm.

- Hva skal jeg si? Det er sykt det som skjedde mellom PAOK og AEK. Jeg så jo selv hva som skjedde i den kampen. For vår del ble den forrige ligarunden avlyst, for ingen kamper ble spilt etter den hendelsen. Det er kjedelig, men jeg håper serierundene går som planlagt etter landskampene. Det blir spennende å se hva som skjer med PAOK framover, sier Elabdellaoui.

Det toppet seg i toppmøtet mellom PAOK og AEK. Like før slutt, på stillingen 0-0, fikk PAOK annullert et mål på grunn av offside. Da kokte det over for klubbeier Ivan Savvidis, som stormet inn på banen og truet både dommeren og AEK-spillerne. Bilder antydet også at klubbeieren var bevæpnet med en pistol.

- Jeg vet ikke helt. Det er helt sykt. Det var vilt, og det gikk så fort. Det er sykt, gjentar Elabdellaoui.

PAOK er ilagt poengstraff, men den ble anken. Nå ser en gresk idrettsdomstol på hva som skal skje med den avbrutte 0-0-kampen. Det kan ta tid før en verdig ligamester kåres.

- Det har vært kaos. Jeg håper de får kontroll på situasjonen og kan roe det hele, slik at vi kan konsentrere oss om det vi skal – nemlig å spille fotball. Jeg håper fansen kan bli underholdt av god fotball, ikke galskap, sier Oslo-gutten.

Spiller uansett trener

Kaos har det også vært i Elabdellaouis klubblag Olympiakos, hvor tre trenere har vært i aksjon i en sesong langt under pari. Den seiersvante storklubben, som nesten hver høst er med i Champions League, har ikke gitt opp håpet om å redde seriegullet i sesonginnspurten.

- Det har vært tøft. Vi er vant til å vinne og dominere. Når du da får motgang, blir det tøft. Du føler folk krever mer av oss og laget, men vi har klart å bare kjøre på. Laget har ikke gjort det like bra som ønsket, men vi er med og fighter likevel. Så får vi se om det holder. Det avhenger litt av hva som skjer med poengene til PAOK og AEK. Vi har ikke gitt opp gulldrømmen, absolutt ikke, sier høyrebacken.

Den lavmælte hovedstadsgutten har spilt fast på laget uansett hvilken trener som har ledet Piraeus-laget denne sesongen.

- Vi fikk ny trener igjen i januar, men for min del så spiller og spiller jeg uansett hvem som er trener. Men det kommer ikke gratis. Når det kommer en ny trener, er det blanke ark for alle. Du må bare kjøre på på trening og vise at du fortjener å spille. Slik er det hele veien. Jeg er takknemlig for at jeg er skadefri, i bra slag og spiller fast, sier den treningsvillige backen.

Støtter sjefens nådeløs krav

Landslagssjef Lars Lagerbäck var tirsdag tydelig på at alle skadefrie spillere må være med i treningskampene før Nations League til høsten. Kryptiske forfall godtas ikke.

- Det er alltid en ære å være med landslaget. Vi ønsker å innføre en vinnermentalitet. Når vi kommer til de viktige kampene, skal vi være klare. Vi skal kvalifisere oss til et mesterskap. Det er nå jobben starter. Nytt år, nye muligheter. Kampene mot Australia og Albania vil gjøre oss mer samspilt, sier Elabdellaoui.

Han støtter Lagerbäcks klare krav: Skal du være med til høsten, må du være med nå.

- Alle kamper betyr noe. Vi trener nesten ikke sammen. Når du er tilgjengelig og skadefri, skal du selvfølgelig være med – om du har lyst til å være med videre. Det er ingen tvil om at jeg vil være med videre. Det skulle bare mangle. Jeg er helt enig med Lars, sier Olympiakos-proffen.

Elabdellaoui står med 26 A-landskamper før kampene i helgesvingen.

(©NTB)

