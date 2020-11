Elden med klar beskjed til norske stjerner etter uttalelser: - Dere vil bli anmeldt, bøtelagt og bortvist

Men Norges Fotballforbund hevder de norske utenlandsproffene allerede har fått innvilget tillatelse til å forlate landet mens de er i karantene. I rutefly.

Lørdag kveld anbefalte Helsedepartementet med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i spissen at landslaget ikke reiser ut av landet mens de fremdeles er i karantene. Med det ble kampen mot Romania som egentlig skulle spilles søndag kveld avlyst.

Det er det flere som reagerer på.

Blant dem er spillerne representert ved deler av kapteinsteamet.

- Vi er svært skuffet over at myndighetene tvinger oss til å bli hjemme. Alle de øvrige 54 UEFA-nasjonene spiller landskamper denne uka bortsett fra Norge. Dette er svært ødeleggende for landslagets ambisjoner på kort og lang sikt. Nå reiser vi hjem med rutefly i morgen. Det godtar norske myndigheter, samtidig som de sier nei til at vi reiser i karantene adskilt fra alle andre på charterfly til Romania, sier Stefan Johansen, Martin Ødegaard og Joshua King, kapteinsteamet på landslaget.

Les også: NFF reagerer på Høies nei til landslaget: - Det er trist å høre



Les Gunnar Stavrums kommentar: Firkantet maktbruk rammer landslaget og har knapt betydning for koronasmitten

Det burde de altså ikke gjøre er den klare anbefalingen fra Elden.

- Eh, nei Ødegaard. Dere kan ikke være på Gardermoen eller reise med fly når dere er i karantene. Ikke hjem heller. Smittekarantene varer i 10 dager etter at en nærkontakt er smittet. Brudd er straffbart. Uansett prøveresultater, skriver han på Twitter vedlagt en sak fra Dagbladet tidligere lørdag kveld, der Ødegaard uttaler seg om saken.

NFF: - Kan reise med fly hjem til sitt land



Nettavisen snakket sent lørdag kveld med medieansvarlig for landslaget, Svein Graff, som ikke kjenner til at spillerne må bli værende i Norge for å gjennomføre karantene.

- Karantenebestemmelsen er sånn at spillere i utenlandske klubber kan reise med fly hjem til sitt land. Det kommer alle til å gjøre, men som spillerne påpeker, så får de ikke muligheten til å reise til Romania i en charter, i en kohort, i karantene. De kan reise til mange europeiske land sammen med andre reisende i morgen. Så kan man spørre seg hva som representerer den største smittefaren, sier Graff til Nettavisen.

Nettavisen forela også uttalelsene fra Elden som mener at «alle tre i kapteinteamet vil da trolig bli anmeldt, bøtelagt og bortvist fra Gardermoen om de mens de er i karantene reiser dit i morgen. Anbefales ikke».

- Vi må bare forholde oss til det smittevernoverlegen i Oslo og også Espen Nakstad i Helsedirektoratet påpekte den muligheten som de vil benytte her, svarer Graff.

Etter en kort samtale med landslagslege Asle Kjellsen, ringer Graff tilbake til Nettavisen og informerer om at «spillerne må søke og informere om hvordan man har tenkt til å gjennomføre karantene. Det har skjedd her. Man leverer rett og slett søknader med info om det».

- Det er smittevernoverlegen i Oslo som gir grønt lys til det. Det er ikke noe spesielt for spillerne. Søknadene er innvilget, avslutter han til Nettavisen.

Det synes Elden høres lite konsekvent ut.

- Men det er helsemyndighetene som vurderer den konkrete risikoen i hvert enkelt tilfelle. Andre blir bøtelagt i samme situasjon, og jeg ville ikke ønsket å sitte på samme fly uansett hvor mye det er gitt dispensasjon når en person er satt i smittekarantene etter nærkontakt med en smittet person, skriver Elden i en SMS til Nettavisen.

Nakstad uttaler til TV 2 at «man kan forflytte seg til eget bosted for å fullføre karantenen der. Det kan gjøres hvis kommunelegen godkjenner en trygg reise. Det kan man også gjøre til utlandet, men for å fortsette karantenen der - ikke for å gå på jobb», forteller Nakstad og fortsetter:

- Tas man ut av karantene i Norge for å dra på arbeid, så bryter man covid-19-forskriften i Norge og intensjonen bak karantenereglene som gjelder i de fleste land. Norsk lov gjelder ikke i utlandet, men når man gjør det i Norge, for så å reise å spille fotball, vil være brudd på karanteneforskriften, sier han.

Kampen avlyst

I en uttalelse skriver Det europeiske fotballforbundet at avgjørelsen om å avlyse kampen mellom Romania og Norge ble tatt etter et møte mellom det norske fotballforbundet og de norske myndighetene lørdag kveld. UEFA skriver at landslaget ikke reiser til Romania for å spille søndagens kamp.

Oppgjøret mot Romania i Bucuresti skulle etter planen foregå allerede søndag kveld med kampstart 20.45.

- Kampen som skulle blitt spilt i Romania ville vært ulovlig i Norge. Med det reiseopplegget toppfotballen har presentert i kveld, ville reisen ut av Norge vært i en juridisk gråsone. Vi vil at folk som har vært i nærkontakt med en smittet skal være i karantene i 10 dager, uttalte Høie til TV 2-nyhetene lørdag kveld.

Reklame 10 kupp du fortsatt kan gjøre på Singles Week-salget