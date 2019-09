Elendigheten fortsetter for Vålerenga

Ranheim sikret viktig poeng i sluttminuttene.

VÅLERENGA - RANHEIM 1-1:

INTILITY ARENA: (Nettavisen): To lag under stort press møttes til dyst i hovedstaden søndag kveld. Ranheim ligger utsatt til i nedrykksstriden og Vålerenga har vært ligaens svakeste høstlag.

Det ble ingen festkveld på Intility. Da alle trodde at Bård Finne hadde sikret Vålerenga deres første seier siden 5. juli, kom Ranheims innbytter og ødela «festen» fem minutter før slutt. Vålerenga er fortsatt Eliteseriens svakeste høstlag. Nå har hovedstadslaget spilt ni strake kamper uten seier.

- Vålerenga er et merkelig lag. Det er rart de ikke har fått mer ut av det de har. Jeg er sikker på at de sitter med mer inne, sa Brann-spiller Kristoffer Barmen i TV 2s FotballXtra-studio.

FORTVILELSE: Vålerenga-spiller Aron Dønnum la seg ned i ren fortvilelse etter kampen mot Ranheim. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Hjemmelaget kom best i gang. Åtte minutter var spilt da ballen landet på foten til Vålerengas Bård Finne. Fra tuppen av sekstenmeteren klinte han til i retning krysset, men Ranheim-keeper Even Barli slo ballen til hjørnespark.

Hjemmelagets Deyver Vega testet skuddfoten ti minutter senere, men skuddet fra 18 meter gikk godt utenfor.

Satset på kontringer

Ranheim fikk lov til å holde mye i ballen i første omgang. Vålerenga var avventende og satset på å kontre med stor fart når de fikk mulighet. Deyver Vega som scoret to mål da Vålerenga slo Ranheim 5-1 i mai, var frisk i innledningen av kampen. Etter 21 minutter tok han med seg ballen inn i feltet, og avsluttet rett på keeper Barli fra spiss vinkel.

Vålerenga hadde flere muligheter for innlegg fra kanten, i første omgang. Det hjalp lite da resten av laget kom joggende i angrep og kantspillerne kun hadde angriper Mayron George å sikte på i feltet.

Ranheim fikk en solid mulighet like før pause, da Jørgen Olsen Øveraas slo et farlig innlegg lavt foran boksen, men ingen rakk frem for å avslutte.

5037 tilskuere, årets laveste for hjemmelaget, fikk se en kjedelig førsteomgang. Den var preget av lavt tempo, ingen energi og svake pasninger. Lite minnet om en kamp av stor betydning, for noen av lagene.

Tok grep i 2. omgang

Vålerenga-trener Ronny Deila tok grep i pausen. Han flyttet Deyver Vega ut på kanten og skjøv Aron Dønnum inn bak spissen Mayron George. Det så ut til å hjelpe.

Hjemmelagets Ivan Näsberg og nevnte Dønnum sørget for to kvalifiserte målsjanser før tre minutter av 2. omgang var spilt. Näsberg avsluttet utenfor fra spiss vinkel etter en god cross fra motsatt side, mens Dønnum headet ballen inn til Barli etter et godt innlegg fra Christian Borchgrevink.

Vålerenga eide ballen de neste ti minuttene, uten å produsere farligheter fremover. Etter 62 minutter kom scoringen, ut av intet. Aron Dønnum snappet opp et dårlig utspill fra Even Barli og spilte ballen til Bård Finne, som kom på et godt løp.

Bergenseren var iskald alene med keeper og satte inn 1-0 til stor jubel fra Klanen. Nå våknet hjemmelaget litt til liv. Aron Dønnum forsøkte seg med en suser fra 20 meter, men Even Barli i Ranheim-målet hang med på notene.

MÅL: Bård Finne (i midten) har nettopp scoret for Vålerenga, men det holdt ikke til tre poeng. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Fellah-comeback

Etter 75 minutter var det duket for comeback fra en av Vålerengas egne gutter. Mohamed Fellah entret gressmatta i Vålerenga-drakt for første gang siden 2013.

Vålerenga fikk så to store scoringsmuligheter på et drøyt minutt. Mathias Vilhjalmsson dempet et innlegg med brystkassa ned til Aron Dønnum, som fyrte av et hardt skudd, rett på keeper Barli, som ga retur. Like etter var det Vilhjalmsson sin tur innenfor feltet, men avslutningen gikk i kryssstanga og ut.

Med fem minutter igjen på klokka ble de 55 tilreisende supporterne fra Ranheim, plutselig hørbare for hele stadion. Mushaga Bakenga og Ranheim kom på en sjelden visitt opp langs høyrekanten. Inne foran mål ventet innbytter Vegard Erlien og satte inn bortelagets utligning.

UTLIGNING: Ranheims Vegard Erlien (i midten) utlignet for Ranheim, og dermed kune trønderne reise tilbake med ett poeng i bagasjen. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

En svært viktig scoring for Ranheim, som tross ett poeng, ligger under streken etter denne eliteserierunden.