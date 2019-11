Elise Thorsnes ble historisk da LSK Kvinner tok sitt femte NM-gull

LSK Kvinner valset over rivalen Vålerenga med 5-1 da klubben lørdag kveld sikret sitt femte NM-gull. Elise Thorsnes tok gull med sin fjerde klubb.

LSK Kvinner befestet posisjonen som landets beste lag da de enkelt tok seg av Vålerenga i cupfinalen lørdag. Romerikingene tok dermed «The Double» for andre året på rad.

Hovedrollen tok en 31 år gammel ringrev fra Leikanger. Elise Thorsnes åpnet ballet med 1-0 etter elleve minutter og la selv grunnlaget for en historisk bragd. Med NM-gullet har Thorsnes vunnet cupen med fire forskjellige lag. Røa, Stabæk, Avaldsnes og LSK Kvinner.

Vålerenga reduserte til 1-4 seks minutter etter pause da Tina Dalgård prikket spissen Ajara Njoya med et strålende innlegg. Den kamerunske landslagsspilleren ruvet i luften. Men de var aldri i nærheten av å true LSK.

For Anja Sønstevold, som er den eneste som har spilt de fire siste finalene for LSK Kvinner, banket inn de gules femte via tverrliggeren kort tid etter og fastsatte sluttresultatet til 5-1.

NM-spesialisten scoret

Grunnlaget ble lagt tidlig i kampen da finalespesialist Thorsnes åpnet kampen med 1-0 etter elleve minutter. Den rutinerte spissen gjorde all jobb selv da hun avanserte inn i banen fra venstre og banket ballen tilbake i hjørnet hun kom fra.

Målet var Thorsnes sitt femte cupfinalemål. Det er tangering av Ann Kristin Aarønes som i sin tid spilte for Trondheims-Ørn.

Emilie Nautnes fulgte opp med kontre inn 2-0 etter 20 minutter, før hun fikk en enkel oppgave med å plassere inn 3-0 fem minutter etterpå, etter flott forarbeid av Synne Skinnes Hansen

Ydmykelsen ble komplett sekunder før pause da Therese Åsland la ballen til rette og banket inn 4-0.

(©NTB)