Eliteidrett får ikke unntak fra britisk karantene

Det blir ingen unntak for eliteidrett når Storbritannia med virkning fra 8. juni ilegger alle som ankommer fra andre land to ukers karantene.

Det opplyste myndighetene i landet fredag, og dermed er særlig de planlagte Formel 1-løpene på Silverstone-banen i juli i ytterste fare. Det var planer om å kjøre løp der to helger på rad.

– Dette handler ikke bare om halvannen time med spennende idrett, men om å få en hel industri i gang igjen. Det gjelder 40.000 menneskers levebrød, sier Silverstone-direktør Stuart Pringle til Sky Sports.

Sju av de ti Formel 1-lagene er basert i England, og Pringle håper fortsatt på et unntak fra karantenebestemmelsene.

Britiske myndigheter har bestemt at karantenen gjelder fra 8. juni, men opplyste også at regelen skal opp til ny vurdering hver tredje uke. Dermed er det fortsatt håp om et unntak i tide.

Også i fotball kan karanteneregelen få stor betydning. Manchester City, Chelsea, Manchester United, Wolverhampton og Rangers henger alle med i mesterligaen eller europaligaen. Uefa håper å fullføre begge turneringer i august.

(©NTB)