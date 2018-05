Eliteseriefølelsen for Høiland og Viking

Viking har spilt åtte kamper siden nedrykket, men onsdag var eliteseriefølelsen tilbake i Stavanger med fulle tribuner i 5-2-seieren mot Sandnes Ulf.

Hele 15.835 tilskuere møtte opp for å se nabooppgjøret som var toppkamp i 1. divisjon. Rosenborg (21.045) var eneste eliteserielag som trakk flere folk på fotballens festdag.

– Jeg sa det til guttene i garderoben: Det er dette vi trener for, å spille for et fullsatt stadion. Det er bare å gå ut og nyte det. Gjør du ikke det så har du ingenting på dette laget å gjøre, sa Tommy Høiland til NTB.

Viking-spissen grep sjansen begjærlig. Mot en av sine mange tidligere klubber scoret han tre ganger og bidro til at Viking kunne feire 17. mai i ryggen på serieleder Aalesund.

De to lagene som rykket ned fra eliteserien i fjor høst ligger i øyeblikket an til å gjøre oppholdet utenfor eliten kortest mulig.

– Troen på at vi skal rykke opp har vært der hele tiden, men den blir ikke mindre av å vinne fotballkamper, sa Høiland.

Selvtillit

Sandnes Ulf var poenget bak storebror ved avspark, men tre mål i det første kvarteret satte Viking på seierssporet. Høiland satte selv inn 3-0 på straffespark. Han gjorde 4-0 før pause og punkterte spenningen etter to Ulf-reduseringer.

– Det er slike kamper som er kjekke å spille. Samtidig må vi nullstille oss til kampen mot Aalesund i neste runde, men vi må også ta med oss selvtilliten fra denne kampen, sa Høiland.

Alt tyder på at det blir folksomt på Viking stadion igjen når Aalesund kommer på besøk tirsdag. Sunnmørslaget er fortsatt ubeseiret i 1. divisjon og er uten poengtap på bortebane.

Viking-trener Bjarne Berntsen var veldig fornøyd med det han fikk se onsdag.

– Fortsetter vi med dette spillet, og med dette poengsnittet, skal det bli vanskelig å ta oss igjen, mener han.

Tilskuertoppen

10 beste tilskuertall 16. mai:

Rosenborg (mot Lillestrøm): 21.045

Viking (1. divisjon, mot Sandnes Ulf): 15.835

Brann (mot Haugesund): 12.914

Vålerenga (mot Stabæk): 11.124

Molde (mot Strømsgodset): 6770

Odd (mot Sandefjord): 6122

Sarpsborg (mot Start): 5630

Aalesund (1. divisjon, mot Strømmen): 5485

Bodø/Glimt (mot Tromsø): 4731

Kristiansund (mot Ranheim): 4234.

