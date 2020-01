Eliteserieklubber interessert i LSK-stopper Tobias Salquist: - Jeg utelukker ingenting

Lillestrøm kan miste nok en danske etter nedrykket til OBOS-ligaen.

Lillestrøms danske midtstopper Tobias Salquist er ønsket av to klubber i Eliteserien. Det får Nettavisen opplyst fra flere kilder.

Ifølge opplysningene er det de to eliteserieklubbene Brann og Start som skal ha tatt kontakt med Lillestrøm for å forhøre seg om dansken. Åråsen-klubbens sportslige leder Simon Mesfin bekrefter at flere klubber har tatt kontakt angående dansken.

- Klubber ringer hele tiden. Vi er åpne for tilbud, men vi har ikke fått noen formelle bud å forholde oss til, sier Mesfin til Nettavisen.

Interesse fra flere hold

Salquist har kontrakt med Lillestrøm ut 2021. Lillestrøm skal ikke ha mottatt et skriftlig bud på spilleren.

- Vi har kommunisert at de må komme med tilbud. Klubber har ringt og spurt om de kan kjøpe Salquist for sånn og sånn, men vi har ikke fått noe skriftlig, sier Mesfin.

Salquist bekrefter at han er kjent med interessen.

- Jeg har hørt litt. Det er hyggelig med interesse. De (LSK) vil ha en del penger for meg. Jeg har en kontrakt og forholder meg til den, sier Salquist til Nettavisen.

Nettavisen har vært i kontakt med Salquist sin agent Christian Bysted.

- Klubbene har snakket sammen og de undersøker mulighetene med de klubbene som er interesserte, sier Bysted i en kommentar til Nettavisen.

Agenten bekrefter til Nettavisen at Start og Brann har vist interesse for Salquist. Han kan også opplyse om interesse fra en håndfull klubber i den danske Superligaen, i tillegg til en klubb i Ungarn. Det skal også være interesse i MLS.

- Tobias er glad i LSK, men ikke glad i å rykke ned. Uansett så har han kontrakt med klubben og han forholder seg til den, sier Bysted.

Lillestrøm rykket som kjent ned fra Eliteserien etter en dramatisk kvalifiseringskamp mot Start på Åråsen.

Etter nedrykket har en annen danske forlatt LSK. Daniel Pedersen signerte en kontrakt ut 2022 med Brann tidligere i januar.

- Jeg utelukker ingenting

På spørsmål om Salquist selv kjenner til interessen fra Brann og Start sier dansken følgende.

- Er det interessant for deg å fortsette karrieren din i Brann?

- Hvis det er riktig pris og klubben aksepterer bud så er det en mulighet. Jeg utelukker ingenting. Det er en stor klubb og er det en mulighet så kikker jeg på den.

24-åringen er tydelig på at OBOS-ligaspill ikke er optimalt på dette punktet i karrieren.

- Det sier seg selv og det har jeg også vært ærlig på. Men kommer jeg meg ikke videre så vil jeg rykke opp med LSK. Jeg fortsetter gjerne i Norge, men på et tidspunkt vil jeg videre og forsøke meg i et annet land, avslutter Salquist.

Endringer i klubben

Etter at nedrykket var et faktum har Romerike-klubben tatt grep. Geir Bakke har blitt hentet inn som ny trener fra Sarpsborg.

Fredag ble det også klart at Petter Myhre bli Bakkes assistent i LSK.

Mats Haakenstad, Marko Maric, Joonas Tamm og Erik Brenden har forlatt klubben.

Fremtiden til nigerianske Ifeanyi Matthew er fortsatt usikker. Midtbanespilleren har gitt uttrykk for at han ønsker å forlate Norge og er på jakt etter nye utfordringer.

Agent Atta Aneke kan fortelle at det fremdeles ikke har kommet noen konkrete tilbud på Matthew.

Med under seks måneder igjen av kontrakten bekrefter Aneke at Matthew sin periode på Åråsen går mot slutten. Han vil uansett forlate klubben når kontrakten løper ut til sommeren, om han ikke blir solgt i løpet av vinterens overgangsvindu, bekrefter agenten.