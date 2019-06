Eliteserielagene falt som fluer i cupens tredje runde

Ivar Hoff tar kraftig oppgjør med norsk fotball etter at flere eliteserielag røk ut i cupens tredje runde.

Flere Eliteserielag fikk store problemer mot lag fra lavere divisjoner i cupens tredje runde onsdag.

Fire lag fra øverste nivå er allerede slått ut, mens Rosenborg og Odd spiller ekstraomganger.

VIF, LSK, Godset og Sarpsborg ut

Vålerenga tapte 5-3 i en ellevill kamp mot andredivisjonslaget Bærum, der gjestene fra hovedstaden ledet 2-0.

Lillestrøm tapte 1-0 mot Strømmen, som ikke har vunnet en kamp i OBOS-ligaen denne sesongen.

Sarpsborg 08 tapte 1-0 mot Tromsdalen, som spilte med ti mann i 55 minutter og i likhet med Strømmen ikke har vunnet en kamp på nivå to denne sesongen.

Strømsgodset er også ute av cupen etter å ha tapt 2-1 mot andredivisjonslaget Fram larvik. Godset tok ledelsen, men hjemmelaget snudde kampen

Odd og Rosenborg spiller nå ekstraomganger etter 1-1 mot henholdsvis Sandefjord og Ull/Kisa.

RBK leder nå 2-1 etter scoring av Samuel Adegbenro i første ekstraomgang.

Hoff: - Norsk fotball er dårlig

Ivar Hoff, som satt i TV 2s Fotball Xtra-studio underveis i cuprunden, mener eliteserielagenes prestasjoner i cupen sier noe om nivået i Eliteserien.

- Dette er ikke eksempel på at de lavere divisjonene har blitt så mye bedre. Det er et eksempel på at norsk fotball er dårlig. Det har ikke blitt noe særlig bedre nedover. Eliteserien har stagnert, og de andre har ligget på det nivået mer eller mindre hele tiden, uttalte Hoff.

- Strømmen leder mot Lillestrøm og har ikke vunnet en kamp på hele sesongen i OBOS-ligaen. Tromsdalen leder med ti mann mot Sarpsborg og har ikke vunnet en kamp på hele sesongen. Det er nivået vi snakker om, sa Hoff videre.

Den tidligere LSK-treneren mener norske eliteserielag er for dårlig trent.

- Elitespillerne trener for lite. Hvis du drar til Tyskland og ser hvordan de trener i tysk Bundesliga, så trener de dobbelt så mye som norske fotballspillere gjør og de spiller mange flere kamper. Vi er slitne, vi, når vi spiller søndag, onsdag, søndag. Her har vi bestemt oss for at vi ikke kan spille midtuke, for vi blir slitne.

Resultater i tredje runde i cupen:



Bærum – Vålerenga 5-3, Fram – Strømsgodset 2-1, Grorud – Mjøndalen 0-1, Levanger – Kristiansund 1-3, Nest-Sotra – KFUM Oslo 0-4, Sandnes Ulf – Viking 1-2, Skeid – Ranheim 0-3, Sogndal – Brann 1-2, Strømmen – Lillestrøm 1-0, Tromsdalen – Sarpsborg 1-0.

Spilles ekstraomganger: Ull/Kisa-Rosenborg (1-2), Sandefjord-Odd (1-1).

Senere kampstart: Bryne-Haugesund (2-5) og Aalesund-Molde (2-0).

Spilles torsdag: Alta-Stabæk og Kongsvinger-Tromsø.