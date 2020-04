Eliteserien 2020: Hva blir konsekvensene av korona for terminlisten?

Her er en rekke ulike scenarioer.

Av Petter Skogsletten

Det er ikke å legge skjul på at koronakrisen går oss alle på nervene dette året.

Ikke minst kan vi understreke at mangelen på idrettsarrangementer for oss idrettsinteresserte, og dertil mangelen på Eliteserien og fotballsesongen gjør vondt langt verre.

Treningskamper ble avlyst, pre-season ødelagt.

Per dags dato skulle vi vært på god vei inn mot runde 3 av Eliteserien og innen foreløpig tentativ oppstart igjen (juni-juli mnd) ha spilt tett opp mot halvparten av planlagt sesong.

Det fører til et vanskelig puslespill for å sette sammen terminlisten for denne sesongen.

Legg på NM og europeiske turneringer i tillegg, og vi har et avansert puslespill (takk og lov UEFA Conference League ikke har oppstart før neste år..).

På toppen av dette kan det hende vi får landslagskamper, og det avanserte puslespillet blir en jungel av muligheter å sette sammen.

Så kommer man til faktorer som logistikk, belastning, økonomi, tv rettigheter etc.

Jeg har uansett prøvd å drodle litt og se på muligheter for hvordan fotballsesongen 2020 (evt 2020/2021…?) kan se ut.

Drodlingen er inspirert ut fra denne vårens usikkerhet og tidligere diskusjoner, hvor jeg selv prøver å danne meg noen mulige scenarioer på hva som kan skje.

Jeg presiserer dog at dette er en subjektiv drodling av scenarioer, ikke en konklusjon, og er åpen for diskusjoner på dette da jeg synes det er interessant.

Jeg ønsker selvsagt heller ikke at scenarioer skal overgå eventuelle smittevern og risk av menneskeliv.

Scenario 1: Komprimering av et normalt oppsett

For nysgjerrighetens skyld ønsket jeg å se hvordan scenario 1 eventuelt kunne se ut, med forbehold at Europeiske turneringer spilles ut fra ca samme tidsperiode som tidligere (da ny strategi ennå ikke er blitt peilet ut).

Her måtte Eliteserien dras utover planlagt sluttdato, fra 29 november til eve 13 desember.

Dette er sannsynligvis det mest uansvarlige og farligste veivalget under årets Eliteserie.

Fra en turbulent pre-season uten en ansvarlig progresjon, til en sesong med ekstremt høy belastning allerede fra runde 2, og teller til sammen 12 komprimerte kampuker (2-4 dager mellom kamp) om du ikke regner med CL/EL uker som potensielt kan ende med 26 komprimerte kampuker i en 6 måneders tidsrom.

Til sammenligning ligger lag i Eliteserien, som kjemper i alle turneringer igjennom hele sesongen på 15 komprimerte kampuker.

Til vanlig er også disse komprimerte ukene spredt utover sesong, med tilhørende sommerpause på 2 uker, samt ofte en oppbygging fra en mindre belastende vår til en høyere belastende høst.

Det ligger ikke i norsk fotball natur å kunne gå en vei med såpass høy konsentrat av kamper på kort tid, og inngangen til en eventuell slik høst er vanskelig og kan potensielt regnes som å be om skader.

Scenario 2: Kan vi forlenge sesongen til februar?

Vi finner selvsagt mer pusterom i en slik terminliste, og medregnet CL/EL vil man kunne telle 17 komprimerte kampuker å måtte tilpasse seg, samt medregnet at ingen norske lag når utslagsrunder i Europa.

Optimalt? Nei. Forbedring av førstnevnte scenario? Definitivt. Vi bevarer også den normale pausen midtsesong, som vi normalt sett har om sommeren.

Dessverre har det seg slik at vi bor i Norge, og klimaet er ikke fotballvennlig hverken for spillere eller publikum, som definitivt gir en gedigen utfordring desember, januar og februar.

Dette scenarioet gir også norsk fotball muligheten igjen for en kortere pre-season, og tidligere start av sesong 2021 enn årets 2020.

Scenario 3: Er dette et rett tidspunkt for å utprøve et «europeisk» seriesystem?

Dette blir en virkelig forlengelse av årets sesong, og vil samtidig ha en ringvirkning inn mot sesong 2021 og dertil låse oss inn mot et system til da.

Poenget her er å fullføre en vanlig oppsatt sesong over 8 måneder med aktivitet som er periodisert opp for å unngå altfor hyppige komprimerte kampuker.

I dette systemet legges det opp til 16 slike uker dersom lagene er fullt involverte i alle turneringer foruten utslagsrunder i Europa.

Det spennende er supporteropplevelsen her med avsluttende sesong i mai, og en NM finale i slutten av mai.

Scenario 4: Hva med et playoff system?

Kan en idé være å redusere total mengde kamper, men oppnå et playoff-system?

Alle møtes 1 gang i løpet av en 4 måneders periode, før ligaen deles opp i to halvdeler, og hver halvdel spiller om forskjellige utfall (nedre vs øvre).

Vi oppnår en «full» sesong med redusert antall kamper, men dog kan det oppleves resultatmessig katastrofalt da vi historisk har sett hvor tett og jevn Eliteserien kan bli.

Scenario 5: Vi deler opp landet og halverer sesongen?

Kanskje det morsomste, mest tilpasningsdyktige og naturlige scenarioet å spinne i tankene?

Her minimerer man antall kamper og komprimerte kampuker betraktelig, gir tid til restitusjon og mulighet for en tilnærmet normal utvikling.

Ideen blir å dele opp serien i to avdelinger i henhold til geografisk plassering, eller ved inndeling ved andre parameter. Hvert lag møter hverandre to ganger i løpet av høsten.

Vinnerne av hver avdeling møtes til en finale i slutten av sesongen. På denne måten kan man definere plasseringer ved hjelp av finalekamper mot slutten. Det samme gjelder for avgjørelse av nedrykksposisjoner.

Gruppe 1:

Aalesund

Brann

Glimt

Haugesund

Kristiansund

Molde

Rosenborg

Viking

Gruppe 2:

Mjøndalen

Odd

Sandefjord

Sarpsborg 08

Stabæk

Start

Strømsgodset

Vålerenga

Scenario 6: Ingenting - Sesong 2020 blir avlyst

Muligens dette er scenarioet vi må innse kan hende under dagens situasjon.

En situasjon som er meget drastisk og kan være katastrofal for klubber i idretten både økonomisk og sportslig.

Derimot også et scenario som kan redde et liv til syvende og sist. Om dette blir tilfellet må tydelige strategier bli iverksatt, da flere arbeidsplasser blir direkte truet.

Hva enn som skjer, håper vi alle at denne perioden skal komme til en ende så fort som mulig.

UEFAs komité skal møtes torsdag 23 april for videre oppdatering rundt europeiske turneringer og tiltak inn mot disse. Kan det hende vi får se tiltak her som gir konsekvenser for de nasjonale turneringene?