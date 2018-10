Eliteserien åpner siste helgen i mars

Det blir senere sesongåpning i Eliteserien neste år. Styret i Norges Fotballforbund har vedtatt å flytte første runde til slutten av mars.

Seriestarten går dermed tre uker senere enn hva som var tilfellet i år. Siste serierunde er lagt til første helgen i desember.

Inneværende sesong ble innledet allerede 11. mars. Det skapte mye trøbbel og hodebry i NFFs lokaler. Vinteren hadde på ingen måte sluppet taket på det tidspunktet, og flere kamper måtte flyttes som følge av utfordringer med baner og vær.

Mange har tatt til orde for at fotballsesongen i framtiden må starte senere. NFF har på sin side argumentert med at det er nødvendig å begynne tidlig, blant annet for å legge til rette for de klubbene som skal ut i europacupkvalifiseringer på sommerstid.

– Løsningen som nå er valgt, sørger for å ivareta begge hensyn og er et kompromiss som partene står samlet bak. Inngangen fra NFF og NTF (Norsk Toppfotball) har vært noe ulik. Mens en samlet landslagsledelse har ønsket tidlig start og sen avslutning, har NTF vært like tydelig i ønske om sen start og sen avslutning. Det kompromiss og den forutsigbarhet som nå foreligger, mener jeg samlet sett er en god løsning for norsk fotball, sier fotballpresident Terje Svendsen i en pressemelding.

– Det har blitt gjennomført et grundig arbeid der alle har blitt hørt, alle har gitt, og mange har fått. Etter vår vurdering er det en god plan som vil gi sportslig utvikling og gode opplevelser for publikum, sier NTFs administrerende direktør Leif Øverland.

Neste års NM-finale for menn er satt til 8. desember.

Annethvert år

Hovedterminlisten for årene 2020-2022 er også vedtatt. NFF går for tidlig seriestart annethvert år. Det betyr at Eliteserien i 2020 starter i midten av mars, mens siste runde går den siste helgen i november. Cupfinalen spilles 6. desember.

I 2021 blir det sesongstart første helgen i april. Eliteserien rundes av i slutten av november. 5. desember er satt av til NM-finalen.

NFF varsler at detaljene rundt 2022-sesongen må komme senere. Dette fordi det er VM i Qatar i perioden 14. november til 18. desember. Planen er at den norske seriestarten blir i midten av mars, mens siste runde må spilles før VM.

Skal hjelpe e-cuplag

Det er også bestemt at det blir to helgers spillefri i juli de fire neste årene. Det skal også legges til rette for norske lag som skal prøve å kvalifisere seg til europacupene.

– Skal norsk fotball utvikle seg både på klubb og på landslag, så må vi måle krefter mot de beste internasjonalt. Vi er derfor enige om at vi, så langt det lar seg gjøre, skal legge forholdene til rette for norske lag som skal ut i Europa, sier Svendsen.

(©NTB)

