Eliteserien i futsal fikk grønt lys for spill

Eliteserien i futsal innlemmes i idrettsforbundets toppidrettsveileder. Dermed kan spillerne snart gå i gang med trening med kontakt.

Futsalsesongen starter normalt tidlig i november, og alt ligger nå til rette for at eliteserielagene kan spille kommende sesong etter normalt oppsett. Norges Fotballforbund opplyser at de like før helgen fikk godkjent sin søknad.

– Det er veldig gledelig og viktig. Dette betyr at eliteserieklubbene i futsal kan komme i gang med kontakttrening i løpet av kort tid, og det er avgjørende for eliteserien i futsal, sier Iver Strandheim, som er fagansvarlig for futsal i NFF.

Retningslinjene for innendørsfotballen er utarbeidet med basis i fotballforbundets og Norges Håndballforbunds protokoller for trening. Samtidig har Utleira Futsal vært sparringpartner og pilotklubb.

– Vi har lagt oss tett opp mot toppfotballprotokollen og også fått god hjelp fra særforbundene i bandy og basketball, sier Strandheim.

Europacup venter

Utleira er regjerende seriemester og skal spille mesterligakvalifisering i oktober. Derfor er det ekstra viktig for trondheimsklubben å komme i gang med treningen.

På sin Facebook-side opplyser Utleira at spillerne gjennomførte sin første kontakttrening siden koronautbruddet søndag kveld.

For å kunne starte sesongen må futsalklubbene forplikte seg til å etterleve kravene i smittevernprotokollen, som blant annet innebærer nøye monitorering av spillernes helsetilstand og strenge renholds- og hygienekrav.

– Nå begynner arbeidet med å lage kamp- og arrangementsprotokoller for eliteserien. Her kan vi også støtte oss til det solide arbeidet som er gjort på toppfotballsiden. Så håper vi å komme snarlig i gang med treninger og kamper i resten av futsalen også, sier Strandheim.

