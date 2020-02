Eliteserien, Kina-opphold og signeringsfest: Dette får Manchester United i Odion Ighalo

Den tidligere Lyn-spilleren blir den første nigerianeren til å spille for Manchester United.

- For å forstå Odion, så må vi tilbake til barndommen vår. Det betyr at du og leserne må bruke fantasien deres. Se for deg at verden du kjenner, all komforten du er vant til og verden du vokste opp i. Så vil jeg at du skal se for deg det motsatte. Ajegunloe var mer eller mindre en ghetto. Vi hadde ikke lys eller strøm, rent vann var ingen garanti. Det var mye fattigdom. Den eneste likheten mellom Ighalo da - og nå, er at han brukte en United-drakt da, og det skal han gjøre igjen nå i Manchester.

Sitatet over tilhører Owolabi Oludare Peter - Odion Ighalos personlige advokat. The Athletic fikk tak i advokaten over en skurrete linje fra Lagos, hovedstaden i Nigeria - byen Ighalo trasket sine første skritt.

- Kjempet unna Barcelona og Tottenham

På deadline day ble det klart at Odion Ighalo ble Ole Gunnar Solskjærs løsning på spissplass ut sesongen - i Marcus Rashfords skadefravær. Interessen- og etterhvert avtalen - ble møtt med forundring og en nærmest unison enighet om at dette var selve bildet på Manchester Uniteds manglende evne til å manøvre seg på overgangsmarkedet.

Da Ighalo valgte å forlate Premier League og Watford til fordel for den Kinesiske Superligaen i 2017, ble det en naturlig konsekvens at fotballsupportere i Europa ikke fikk se like mye fra nigerianeren lenger.

Men det betyr ikke at storklubber i Europa strøk 30-åringen fra listen sin.

The Athletic har nemlig informasjon på at Barcelona har forsøkt å hente Ighalo på lån i løpet av de siste 12 månedene, og United skal heller ikke vært den eneste Premier League-klubben som meldte interesse for spilleren på deadline day.

José Mourinho ville hente Ighalo som erstatter for langtidsskadde Harry Kane, men Daniel Levy klarte ikke å få på plass en avtale.

- Det var et offisielt og konkret tilbud fra et annet lag i Premier League, men det ville ikke vært riktig av meg å avsløre hvilken klubb det dreier seg om, sier spillerens agent, Atta Aneke, til The Athletic.

Storavisen trekker frem to faktorer som til slutt skal ha blitt avgjørende for at spilleren endte i Manchester:

Det faktum at han genuint er United-supporter fra barndommen av er den første.

- Dette har virkelig alltid vært drømmen hans. Jeg vet dette er noe alle sier i fotball, men det er sant. Jeg var så gira på hans vegne at jeg nesten ikke sove på fredag. I Kina så han alltid Uniteds kamper, såvel som Watford sine. Jeg husker at han fortalte meg at Louis van Gaal ønsket å signere han da han fortsatt var i Watford. Dette var i januar 2016. Det skjedde ikke, for Van Gaal fikk sparken og det hele forsvant da José Mourinho ble ansatt, forteller Antonio Ruizal, en nær venn av Ighalo til Athletic.

Det andre som trekkes frem, er det økonomiske aspektet.

Avisens kilder forteller at spillerens årslønn i Kina er på drøye syv millioner euro. United skal nå dekke brorparten av denne summen ut sesongen, og Tottenham skal ikke ha vært i stand til å «matche» dette tilbudet.

- Hoppet over medisinsk test

Søndag formiddag landet spilleren i Manchester, etter en lang flyreise fra Shanghai.

Slik det er med avtaler som gjøres i siste liten, skulle det vise seg at situasjonen etter litt ble mer eller mindre kaotisk.

Klubben hadde ikke tid eller mulighet til å gjennomføre den medisinske testen med Ighalo, og ble dermed nødt til å stole på rapportene de fikk tilsendt fra spillerens kinesiske klubb.

Faktisk snakket ikke spilleren med Solskjær om overgangen i det hele tatt, noe som er smått uvanlig når en fotballspiller skifte beite.

- Avtalen ble gjort gjennom agenter. Jeg er sikker på at han snakker med Solskjær tidsnok. De er ganske nøye med i de medinske avdelingene i en storklubb som Shanghai, så de har nok sendt over det de hadde av medisinske rapporter. United bekreftet også at Ighalo ikke var pålagt å undergå den medisinske testen siden dette var en låneavtale, forteller spillerens agent, Atta Aneke, til Athletic.

Først på tirsdag, altså fire dager før overgangsvinduet stengte, tok United kontakt med Ighalos representanter. Så dukket det opp meldinger om at United prøvde seg på andre overgangsmål - deriblant norske Joshua King. Dette skal ha fått Ighalo til å tro at en avtale ikke ville skje, og det hele ble desto mer komplisert av utbruddet av coronaviruset i regionen.

United måtte forsikre seg om at Ighalo ikke hadde vært i områder som fortsatt regnes som høy-risiko, og det hele så ut til å ebbe ut i ingenting.

- Det var først på fredag formiddag at jeg virkelig ble overbevist om at det ville skje, forteller Aneke videre.

For Ighalo selv var det absolutt ingen tvil om at han skulle til United så fort interessen ble kjent:

- Agenten min ringte meg klokka 23 i Kina og sa at United ville ha meg, så jeg stod opp og lette etter en oversetter slik at jeg kunne banke på døra til klubbdirektøren. «United er etter meg, dette må du få igjennom!», forteller Ighalo at han sa i det første intervjuet med Manchester Uniteds offisielle TV-kanal, videreformidler James Ducker i The Telegraph.

- Agenten min sa jeg måtte ta et lønnskutt om jeg skulle gå til United. Jeg sa «jeg bryr meg ikke, få avtalen igjennom, jeg bryr meg ikke om hvor mye lønnskuttet er på». Direktøren og alle de andre visste ikke hva de skulle si, jeg hadde bestemt meg.

Signeringsfesten i Nigeria

I Kina var det langt på natt da det hele virkelig tok fart. Ighalo satt lys våken og ventet på agentens telefon.

- Han var overlykkelig. Jeg tror det kom som et sjokk, men han var overlykkelig. Han satt hjemme og drev med papirarbeidet mitt på natta. Han var overveldet av glede, sier Aneke.

Neste skritt var å komme seg fra Kina til England.

Mens Uniteds nye lånesoldat var på vei til nye eventyr i Premier League, ble det avholdt en signeringsfest hjemme i Nigeria.

- Det var virkelig tøft å vokse opp i et av de farligste og minst vennlige nabolagene i Ajegunle. Det var farlig. Du har tyver som farer rundt området, ingen sikkerhet, det er en ghetto-følelse. Men han har forandre livene våre gjennom Guds nåde og hardt arbeid, forteller et familiemedlem av Ighalo til Athletic.

FESTEN: Skjermdump av reklameplakaten for Ighalos signeringsfest i Nigeria.

Ighalo blir den første nigerianeren som ikler seg den røde Manchester United-drakta. Jon Obi Mikel kunne fått den æren, men han kom som kjent aldri lenger enn å posere med drakten i hendene før han i siste liten signerte for Chelsea.

Skal vi tro Ighalos venner, vil det bli stor oppstandelse når han for første gang entrer gressmatta for sin nye klubb - og det blir varslet om både karneval og fest i gatene den dagen det skjer.

- Først og fremst så er problemet hvordan de trener i Kina. Det er ikke det samme som i England. Er han virkelig klar til å gå rett inn på laget? Han trenger nok en måned for å finne tilbake til rytmen. Heldigvis kjenner han kroppen sin godt, han trener hardt og er god til å unngå skader. Jeg følte alltid i Kina at han ga meg den samme innsatsen som i med Watford i Premier League. Vi hadde hele tiden følelsen av at han kunne komme tilbake på et høyere nivå, forteller Quique Sanchez Flores, som har trent Ighalo både i Premier League og i Kina.

Om debuten kommer rett over vinterpausen, eller noen uker senere, vil nok ikke legge en demper på gleden i hjembyen i Nigeria.

- Da vi var barn så var det et lokale i nærheten hvor noen betalte for satelitt-tv. Vi var sikkert 50 stykker som kjempet om plassen for å få et lite glimt av Premier League. Han (Ighalo) ville alltid være som Ryan Giggs, Andy Cole og Dwight Yorke. Aldri i vår villeste fantasi kunne vi forestilt oss at en av vennene våre ville bli å se på den skjermen, sier en barndomsvenn.

Allerede i 2016 skal Manchester United fattet interesse for Ighalo. Den gangen var også situasjonen en helt annet. Ighalo noterte seg for godkjente 39 mål på 99 kamper for de gulkledde, og i 2015/16-sesongen sto han alene for 14 av Watfords første 25 scoringer.

Dermed meldte Louis van Gaal sin interesse for spilleren, men en overgang ble aldri noe av da nederlenderen forsvant ut portene på Old Trafford.

Selv var Igahlo klar, kun et år senere, på at han drømte om en gang kunne ikle seg hjemmedrakt på Old Trafford:

Det gjorde ikke daværende Watford-trener Sanchez Florez noen verdens ting.

- Jeg har en fantastisk inntrykk av Ighalo. Jeg forelsket meg helt i han. Han er en profesjonell type. Han er hel ved, og han liker å ivareta privatlivet sitt. Han har sterke kristne verdier og han viser respekt for omstendighetene sine, forklarer Florez til Athletic.

Og følger opp:

- Det er vanskelig å forklare Ighalo som spiller. Det første jeg tenker på er at han er god til å holde på ballen slik at resten av laget kan flytte seg opp i banen. Det er så vanskelig å ta ballen fra han - han er mye sterkere enn han ser ut. For fire år siden så var han også veldig hurtig. Nå er han litt annerledes... Man han vil alltid være i god fysisk form.

Flores forklarer også at Ighalos kvaliteter på banen gjør det enkelt for medspillerne hans å forstå- og tilpasse seg spillerens gode egenskaper i kamp.

Det er ikke bare på banen Ighalo kan skilte med gode egenskaper. Til tross for at spilleren har gjort det stort, og tjent svært gode penger som fotballproff, har han aldri glemt hvor han kommer fra.

- Han husker området sitt. Barnehjemmet vårt er Ighalos hjertesak. Det er han som har skapt det, og han står for i alle fall 70 prosent av finansieringen selv. Vi har ca 30 barn her. Noen har allerede blitt adoptert av trygge familier. Dette er barn som har mistet foreldrene sine, som har blitt forlatt, offere for vold i hjemmet eller bare blitt oversett. På grunn av Odion så går de nå på trygge privatskoler og de har håp i livet sitt, forteller spillerens advokat.

En ny spisstype?

Men hva er det Odion Ighalo egentlig kan tilføre Manchester United i løpet av de siste månedene av sesongen? Det er ventet at nigerianeren spiller lengst fremme i en 4-2-3-1 eller 4-3-3-formasjon. I løpet av 2019-sesongen i Kina var det denne posisjonen han spilte i samtlige kamper.

På 19 kamper i liga og cup vartet Ighalo opp med 10 mål på 19 kamper. Det gir oss et snitt på 0.61 scoringer per kamp, ifølge statistikksentralen WyScout, som flere av verdens største klubber benytter seg av.

Det er et snitt som er klart høyere enn det Uniteds andre spisser, Anthony Martial, Marcus Rashford og Mason Greenwood har oppnådd i Premier League, FA-cupen og Europa League denne sesongen når plassert i spissrollen. Martial nærmer seg med 0.51 scoringer per kamp.

Det som kanskje vil overraske er at i Kina så har Ighalo forsøkt seg på 4.52 driblinger per kamp, og er suksessfull i 45.5 prosent av forsøkene. Det er bedre enn både Rashford og Martial, mens Greenwoods 60 prosent er det eneste som slår nigerianeren. Det er uansett gjort over 3.71 forsøk i hver kamp.

Uniteds angripere har fått mye kritikk for å ikke skyte nok, og igjen vil Ighalo gjøre denne statistikken bedre, skal vi ta utgangspunkt i hans 2019-sesong. Han har nemlig fyrt løs 3.66 ganger i 2019, og treffer mål 40 prosent av gangene.

Her ligger han dog etter Martial (2.54 skudd per kamp, 49.1 prosent på mål) og Rashford (2.29 skudd, 52.9 prosent på mål) hva angår denne statistikken, men vil definitivt gjøre United mer skuddvillige.

JUVELENE: Anthony Martial, Mason Greenwood og Marcus Rashford har andre strenger å spille på enn Ighalo. Foto: Paul Ellis (AFP)

Med sine 14.29 pasninger per kamp (83.8 prosent av disse suksessfulle) så er han den som slår færrest pasninger av samtlige, hvilket fort betyr at han er en angriper som heller ønsker å jage inne i boksen.

Denne oppsummeres spesielt med at han sitter på 5.01 ballberøringer inne i motstanderens boks, hvilket er flere enn samtlige av de andre spissene i United. Den som kommer nærmest er Rashford, så er borti ballen 4.18 ganger hver kamp.

Ighalo er også den spilleren som løper mest i offside av de fire, med 0.85 offside hver kamp. Det vil igjen vitne om en angriper som kommer til å luske på linja, og jage inn bak motstanderne i hver eneste kamp han spiller.

Interessant nok er Ighalo også den av de tre spillerne som vinner flest frispark. Med 3.05 frispark vunnet hver kamp, så knuser han de tre andre. Det er nemlig Rashford som er nærmest med sine 1.35 frispark vunnet, hvilket fort kan bety at Ighalo er bedre på å holde på ballen inne rundt motstanderens område.

Selv om sammenligningsgrunnlaget fort er to ligaer der spriket i kvalitet fort er ganske stort (kinesisk vs engelsk fotball) så har Axel Witsel (Borussia Dortmund) og Paulinho (Barcelona) tidligere vist at man ikke nødvendigvis blir mye dårligere av å returnere til europeisk fotball. Nylig ble også Yannick Carrasco hentet tilbake på til Atlético Madrid, fra kinesiske Dalian Yifang.

Med statistikkene fra WyScout i minne, vil man i hvert fall få en indikasjon på at United muligens får en annen type spiss i Ighalo enn de tidligere har hatt i Marcus Rashford, Mason Greenwood og Anthony Martial.

