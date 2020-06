Eurosport skal sende et utvalg kamper fra Eliteserien i fotball i hele Europa. Først ut er derbyet mellom Aalesund og Molde, samt Sarpsborg 08 mot Vålerenga.

I første omgang skal ti kamper fra de tre første rundene sendes på Eurosport 1 i hele Europa.

– Dette er selvfølgelig veldig gøy og et tydelig bevis på at norsk fotball blir lagt merke til også utenfor våre egne landegrenser. Dette er rett og slett et fantastisk utstillingsvindu for norsk fotball og ikke minst norske fotballspillere, sier fungerende sportsdirektør Morten Johannessen i Discovery til Eurosport.

Kampene som skal vises: Aalesund – Molde (16. juni), Sarpsborg 08 – Vålerenga (16. juni), Start – Strømsgodset (17. juni), Haugesund – Brann (17. juni), Molde – Rosenborg (20. juni), Brann – Viking (21. juni), Start – Molde (24. juni), Odd – Vålerenga (24. juni), Sarpsborg 08 – Strømsgodset (25. juni) og Rosenborg – Bodø/Glimt (25. juni).

Eurosport-kanalene er tilgjengelig i totalt 46 land og på 20 forskjellige språk.

(©NTB)