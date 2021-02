Eliteseriens toppscorer forlenget med Frisk Asker

Viktor Granholm, som er toppscorer i eliteserien ishockey, har forlenget kontrakten med Frisk Asker og blir i klubben i to nye år.

23-åringen har allerede rundet 300 kamper for klubben. Denne sesongen er han mestscorende i eliteserien med 15 mål på 23 spilte kamper.

– Vi er veldig glad for at Viktor har valgt å sette signaturen sin på en ny kontrakt og fortsette karrieren sin hos oss. Han har hatt en enorm utvikling og har de to siste sesongene vist seg å være blant eliten av norske spillere, sier sportskomiteens leder Dag Høyem til Frisk Askers nettsted.

– Jeg er veldig glad for å forsette karrieren min i Frisk Asker. De neste årene blir veldig spennende, og jeg føler jeg kan utvikle meg videre her. Jeg tror vi har en god mulighet til å vinne enda mer med dette laget, sier Granholm selv.

– Vi har en ekstremt fin gruppe som jeg er veldig glad for å være en del av. I tillegg skal vi snart inn i en ny arena, så jeg gleder meg veldig til å ta fatt på de to neste sesongene i Frisk-drakten.

(©NTB)

