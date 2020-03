Eliteserienstarten utsettes til slutten av mai

Norges Fotballforbund har konkludert med at de igjen utsetter seriestarten i Norge for både kvinner og menn.

Saken oppdateres

Fotballforbundet bekrefter i en offisiell pressemelding tirsdag kveld at de i samråd med Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner har besluttet å flytte seriestarten til slutten av mai.

Tidligere ble det gjort klart at NFF kom til å utsette seriestarten til 15. april. Nå skriver NFF i pressemeldingen at de sikter på å starte ligaspillet helgen 23-24. mai.

Den nye beslutningen er blitt att i henhold til myndighetens valg om å utvide perioden for smitteverntiltakene, grunnet den pågående korona-epidemien som herjer både i Norge og verden generelt.

- Forbehold må tas når det gjelder videre tiltak og restriksjoner fra myndighetene, men målet er å starte opp sesongen med publikum tilstede. Samtidig arbeides det med ulike typer scenarioer for gjennomføring av alle turneringene, deriblant Norgesmesterskapene. Målet er at turneringene skal gjennomføres med normalt antall kamper, heter det i den offisielle pressemeldingen.

Dermed betyr det at seriestarten utsettes for andre gang etter den at korona-krisen startet på global basis. Etter den originale planen skulle Eliteserien for herrer ha blitt sparket i gang helgen 4-5. april.