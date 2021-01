Eliteserieprofilen Pellegrino klar for millionlønn i Saudi-Arabia

Amahl Pellegrino har på få år gått fra 4. divisjon til millionlønn i Saudi-Arabia. Kristiansunds storscorer bekrefter at han er klar for Damac FC.

Tidligere mandag bekreftet Kristiansund at de hadde godtatt et bud fra klubben. Pellegrino sier til Tidens Krav at han har skrevet kontrakt for ett og et halvt år.

Klubben ligger sist i den saudiarabiske toppdivisjonen.

– Men det satses nå friskt for å berge plassen. Både jeg og to andre spillere hentes inn for å styrke laget. Det er ikke stor avstand til lagene foran på tabellen, sier Pellegrino.

Pellegrino var en av Eliteseriens aller største profiler i den kaotiske 2020-sesongen, både på og utenfor banen.

Han kjempet med suverene Bodø/Glimts Kasper Junker om toppscorertittelen, men ble til slutt nummer to med 25 mål. Det er få andre som har klart lignende tall i moderne tid.

Utenfor banen frontet Pellegrino en kampanje mot rasisme hele Fotball-Norge stilte seg bak. Det skjedde etter at han ble utsatt for et rasistisk tilrop under kamp.

Ønsket seg millionlønn

Pellegrino gjorde det tidlig klart at han ville bruke suksessen til å få et utenlandsopphold med god lønn på tampen av karrieren. For to år siden var han benkefyll i Strømsgodset.

Nå ville han utnytte det å være en av Norges mest attraktive spillere, og var ærlig på at alderen gjorde at han ikke ville få sjansen hos de sportslig største klubbene uansett.

Pellegrino bekrefter overfor Tidens Krav at det dreier seg om en betydelig lønnsøkning fra Kristiansund til Saudi-Arabia.

– Lønnen som jeg hadde i Norge, kan ikke sammenlignes. Jeg vil nok tjene det samme i min nye klubb på noen uker som det jeg gjør på ett år i Norge, sier Pellegrino.

I siste seriekamp gikk Pellegrino målløs av banen i 1-3-tapet for Haugesund. Hans utrolige 2020-sesong hjalp uansett Kristiansund til en femteplass på tabellen.

– Fotballen snur fort

Pellegrino har tidligere spilt for Drammen, Bærum, Lillestrøm, Mjøndalen og Strømsgodset før han gikk til Kristiansund i 2019.

– Fotballen snur fort. Et år spiller du i 4. divisjon, året etter spiller du i adeccoligaen. Et stort sprang, sa han til NTB før jul.

Da uttrykte han frykt for at koronasituasjonen med stengt breddeidrett har gjort det vanskeligere for andre å kopiere ham ved å slå til seint i karriereløpet.

– Det er jo det som er farlig. Det kan være folk som har gått inn i 2020 og tenkt at det er deres siste sjanse, at det er nå eller aldri. Så kommer korona, og de får ikke spille fotball på ett år. Da er det lett å gi opp, sa Pellegrino til NTB.

