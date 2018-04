Eliteseriespiller tiltalt for voldtekt må møte i retten i august

Rettssaken mot Molde-spilleren som er tiltalt for sovevoldtekt, er berammet til 14. og 15. august.

Det bekrefter Romsdals tingrett overfor Nettavisen onsdag.

For halvannen uke siden ble det kjent at statsadvokaten hadde bedt om at det skulle tas ut tiltale mot eliteseriespilleren.

Molde har valgt ikke å suspendere den tiltalte. Klubben avventer domstolens behandling av saken.

– Spilleren mener at han ikke har gjort noe straffbart. Det tilligger ikke MFK som fotballklubb å ta stilling til hendelsesforløpet, og det tilligger ikke MFK å felle dom i saken. Det er det rettsapparatet som skal gjøre, sa Molde-direktør Øystein Neerland til Romsdals Budstikke i påsken.

Siktelsen mot spilleren ble tatt ut i fjor sommer, og saken har vært etterforsket siden den tid. Saken ble i januar ferdigstilt, men statsadvokaten mente den krevde videre etterforskning.

(©NTB)

