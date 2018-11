Eliteserietoppscorer Boli forlenget med Stabæk

Eliteseriens toppscorer Franck Boli har forlenget kontrakten med Stabæk selv om klubben står i stor fare for å rykke ned. Her jubler han for ett av sine 15 seriemål så langt i sesongen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )