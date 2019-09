Elleve russere klarert for deltakelse i friidretts-VM

Ytterligere elleve russere har fått grønt lys for å delta som nøytrale utøvere under friidretts-VM i Qatar.

Det opplyser Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) tirsdag. Godkjenningen kommer kun to uker før VM-starten i Doha.

Russlands friidrettsforbund er fortsatt utestengt av IAAF fra internasjonale konkurranser. Det betyr at russerne som nå er klarert for VM-deltakelse, må konkurrere under nøytralt flagg.

I år har IAAF gitt en slik godkjenning til 128 russiske utøvere til ulike mesterskap på senior- og ungdomsnivå. I 2018 deltok 29 russere i EM i Berlin, mens 19 russere konkurrerte under nøytralt flagg i VM i London for to år siden.

De siste elleve russerne som har fått klarsignal er Ksenija Aksjonova (400 meter), Irina Ivanova (stav), Sardana Trofimova (maraton), Anna Tropina (3000 meter hinder), Julija Turova (20 km kappgang), Natalija Aksenova (høyde), Mikhajl Akimenko (høyde), Vladislav Panasenkov (spyd), Dmitrij Sorokin (tresteg), Anatolij Rybakov (5000 og 10.000 meter) og Konstantin Sjabanov (110 meter hekk).

VM i Doha starter 27. september, og det er ikke helt umulig at Russland kan bli gjeninnlemmet i IAAF innen det. Det internasjonale friidrettsforbundet skal behandle spørsmålet på styremøtet 23. september.

(©NTB)