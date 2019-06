Ellevill billettjakt i Madrid: Norske Marita ble lurt før finalen. Tok grep for å skaffe nye billetter

Nå håper bare Liverpool-supporter Marita Rognan og hennes samboer at de ikke har blitt lurt igjen.

MADRID (Nettavisen): Rognan og hennes samboer som ønsker å være anonym, trodde de hadde sikret seg to billetter til Champions League-finalen mellom Tottenham og Liverpool i Madrid lørdag kveld, men da paret ankom den spanske hovedstaden fikk de beskjed om at billettene deres hadde blitt kansellert.

Paret hadde kjøpt billettene gjennom den utenlandske nettsiden «onlineticketexpress» som videreselger billetter til kultur- og idrettsarrangementer.

Nettsiden er ingen offisiell kanal og UEFA har for lengst advart fans mot å kjøpe billetter til den utsolgte finalen gjennom en tredjepart.

«Sikkerhetsmessige årsaker»

Likevel tok Rognans samboer sjansen på å kjøpe billetter fra nettsiden, men da paret hadde ankommet Spania fikk de beskjed om at kjøpet var kansellert som følge av sikkerhetsmessige årsaker.

- Vi kjøpte billettene samme kveld som da Liverpool ble klare for finalen. Alt var greit helt frem til dagen før vi skulle dra. Da ble samboeren min bedt om å sende inn mer dokumentasjon – kopi av pass og slike ting. Det gjorde han, men likevel ble billettene kansellert da vi allerede var i Madrid, sier Rognan til Nettavisen.

Selskapet har foreløpig ikke svart på Nettavisens henvendelse, men de opplyser i en epost til det norske paret at de vil tilbakebetale pengene som er lagt ut for billettene.

Nettstedet annonserer for øvrig fortsatt om en rekke billetter til salgs til kampen lørdag ettermiddag. Prisene starter på cirka 100.000 kroner for de rimeligste billettene.

Skaffet nye billetter

Rognan og samboeren nektet imidlertid å gi opp håpet om å få med seg i finalen da de skjønte at de hadde blitt lurt. Fredag lagde de plakater som viste at de var på jakt etter billetter og paret fikk til slutt napp.

- Det var en franskmann og sønnen hans som hadde fått billetter. De ville selge dem, sier Rognan.

HÅPET LEVER: Marita Rognan og hennes samboer skaffet seg nye billetter til Champions League-finalen etter å ha blitt lurt på første forsøk. Foto: Privat

Billettene på svartebørsen i Madrid skal ha gått for mange titalls tusen kroner de siste dagene. Rognan eller samboeren vil ikke si hvor mye de betalte, men bekrefter at det var et større beløp.

Politiet i Spania opplyste nylig om at det er mange falske billetter i omløp i Madrid og tidligere i uken ble tre personer arrestert etter å ha blitt tatt på fersken med 21 falske billetter.

Det norske paret i Madrid er fortsatt ikke helt sikre på at billettene de har kjøpt er ekte. Likevel tok de på nytt sjansen og håper å slippe inn på Wanda Metropolitano Stadion lørdag kveld.

Nå ser de frem til oppgjøret mellom Tottenham og Liverpool, og paret har en klar favoritt.

- Vi tror Liverpool vinner. Vi håper i hvert fall det, sier Rognan.

Politiet advarer

I timene før kampen fortsetter jakten på billetter for andre desperate fans.

Politiet kommer samtidig med advarsler om at de som har billett til kampen må være forsiktig med ikke la seg lure av falske vakter som vil prøve å stjele billettene.

Liverpool Echo-journalist James Pearce skriver på Twitter fredag morgen at politiet melder om gjenger som planlegger å slå til på kampdagen.

Nettavisen er på plass når finalen starter klokken 21.00. Oppgjøret vises på både TV 2 og Viasat 4.