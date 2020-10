Ellevilt drama på Ullevaal: EM-håpet ute for Norge etter ekstraomganger

Norge kunne tilrevet seg en noe ufortjent playoff-finalebillett, men Sergej Milinkovic-Savic sendte serberne ett steg nærmere neste års EM-sluttspill med sine to mål.

NORGE - SERBIA 1-2:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Lars Lagerbäck kunne sendt herrelandslaget til det første mesterskapet på over 20 år, men mislyktes i det som stort sett var en svært skuffende playoff-semifinale på nasjonalarenaen.

Sergej Milinkovic-Savic så ut til å drepe Norges EM-håp da han scoret like før slutt, men Mathias Normann reddet ekstraomganger etter en strålende enkeltmannsprestasjon etter 88 minutter.

Det norske laget slet imidlertid bakover, og etter 100 minutter raknet det igjen da Milinkovic-Savic igjen sendte serberne i ledelsen på ny.

BØRS: Slik spilte Norge mot Serbia

Det gjorde likevel at det norske laget hadde 15 minutter på å redde straffesparkkonkurranse, og Lagerbäck valgte å sette inn Martin Linnes for Haitam Aleesami etter den første ekstraomgangen.

Det valget vakte reaksjoner hos TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

- Vi jakter mål, og Moi (Mohamed Elyounoussi, red. anm) sitter fortsatt på benken. Det forstår jeg ingenting av, skriver han på Twitter.

Elyounoussi kom inn da det var ni minutter igjen å spille, men maktet ikke å snu kampen for Norge.

Jesper Mathisen var hard i sin kritikk etter kampen også.

- Det var først og fremst et norsk lag som spolerte drømmen. Dette var uendelig langt under pari. Det norske laget blir egentlig rundspilt hele kampen. Serberne bør score mye tidligere, de bør score flere. Vi får med oss en scoring, fin prestasjon av Mathias Normann, men det kollektive Norge – både offensivt og defensivt – var alt for svakt. Dette laget med denne treneren har ingenting i et EM å gjøre, sier TV 2 sin ekspert etter kampen.

Erling Braut Haaland var en slagen mann da han snakket med TV2 etter kampen.

– Jeg skal ikke banne, men det er veldig kjipt. Vi hadde en god mulighet til å komme til EM. Vi er rett og slett ikke gode nok. De vinner fortjent, sier spissen etter kampen.

De 200 fremmøtte på Ullevaal forsøkte å mane det norske laget til ny utligning med «Alt for Norge» i den andre ekstraomgangen, men verken Linnes, Elyounoussi eller hans lagkamerater maktet å tukte Serbia, som nå er klare for playoff-finale til EM.

For Norge er neste mesterskapsmulighet VM i Qatar i 2022.

Les også: Se pressekonferansen med Lars Lagerbäck etter kampen her.

MISS: Erling Braut Haaland maktet ikke å tegne seg på scoringslisten mot Serbia. Foto: Fredrik Varfjell (NTB)

Slet stort

Det var knyttet spenning til hvilke spillere Lars Lagerbäck ville gi sjansen på midtbanen fra start mot serberne, og valgte falt på Martin Ødegaard, Sander Berge, Markus Henriksen og Stefan Johansen.

Alle fire slet, i likhet med resten av det norske laget, de første 45 minuttene og det serbiske skremmeskuddet kom allerede før minuttet var spilt.

Dusan Tadic fant plass ute til høyre og la inn mot Maksimovic, men midtbanespillerens heading gikk et godt stykke utenfor målet til Rune Jarstein.

De serbiske gjestene fortsatte å styre showet foran 200 norske supportere, og kun tre minutter viste Aleksandar Mitrovic for første gang.

Fulham-stjernen fikk plass inne i boksen til Norge, men kom ikke til innlegget.

Minuttet etter kom smalt det imidlertid igjen.

Gjestene rullet opp til venstre, nok en gang med Tadic i en av hovedrollene. Ajax-stjernen flikket ballen videre ut mot høyre, før den til slutt endte opp hos en umarkert Darko Lazovic på høyresiden.

Veteranens skuddforsøk hadde retning Jarsteins nettmasker, men en oppofrende Sander Berge blokkerte skuddet.

Det norske laget slet stort de første 45 minuttene, og klarte ikke å finne ut av det serbiske angrepsspillet. Både Filip Djuricic og Tadic fant plass mellom Norges forsvar og midtbane gang på gang, og etter 24 minutter fikk Mitrovic sjansen på ny.

Tankspissen rev seg fri fra Tore Reginiussen og fikk hodet på et innlegg, men avslutningen skled av pannebrasken til 26-åringen og forsvant utenfor.

Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland slet med å bli nok involvert før pause, men etter 31 minutter fikk Haaland en gigantmulighet.

Et hjørnespark fra Martin Ødegaard fant pannebrasken til jærbuen som headet mot mål, men en serbisk forsvarsspiller kastet seg inn på strek og fikk avverget scoring.

Ikke lenge etter var det igjen Mitrovic som brant en enorm mulighet.

Serberne broderte seg nok en gang enkelt gjennom Norges midtbane, og ballen endte opp hos Djuricic. Sassuolo-spissen slo ballen hardt inn langs bakken og fant en umarkert Mitrovic som hadde kommet seg foran Aleesami.

Serbia-stjernen skulle bare skli inn ledermålet, men avsluttet heller over målet til Jarstein.

Både Stefan Johansen, Haitam Aleesami og Markus Henriksen slet stort før pause, men minuttet før pausesignalet fikk de endelig se noe av samarbeidet Haaland/Sørloth da førstnevnte fant plass ute til høyre.

Innlegget til Dortmund-stjernen gjorde at Sørloth kunne angripe ballen i fart, og Leipzig-spissen knuste sin oppasser i lufta, men headingen ble reddet av Rajkovic i Serbia-målet.

Kritikken mot det norske laget haglet etter en svært svak første omgang, og spesielt venstresiden med Aleesami og Johansen.

Tidligere landslagsspiller Vidar Davidsen var blant annet svært kritisk til Norges kaptein.

- Stefan J. jukser i forflytninger, svak i press, returnerer sentralt, overlater enorme rom og ansvar til Aleesami. Kaptein? Serberne får prikke innlegg. For trege sentralt. Stoppere som rygger. Flaks med 0-0 etter 36', skrev han på Twitter underveis i omgangen.

Normann inn fra pause

Lagerbäck var neppe fornøyd med det han så av eget lag før pause, og svensken plukket av Markus Henriksen etter den første omgangen.

En spillesugen Mathias Normann markerte seg umiddelbart med både avslutning og en susende takling som resulterte i gult kort, men Rostov-spilleren fikk se Djuricic komme til en ny Serbia-sjanse etter 54 minutter.

Playmakeren var plutselig helt fri inn i Norges boks, men Jarstein kom raskt ut og reddet avslutningen fra fem meter.

Ute til venstre fortsatte Haitam Aleesami å slite, og minuttet etter virket den klubbløse venstrebacken å ta smittevernreglene litt for bokstavelig da han ikke kom oppi sin oppasser.

Det gjorde at Lazovic fikk all verdens tid til å prikke innlegget mot Mitrovic, men heldigvis for Norge gikk spissens heading rett på Jarstein.

Joshua King entret banen etter 66 minutter og tilførte Norge sårt tiltrengt offensiv kraft da han erstattet en skadd Stefan Johansen, og det norske laget hevet seg utover i den andre omgangen.

Både King og Ødegaard fant etter hvert mer rom i mellomrommet mot et stadig dypere serbisk lag, men etter 81 minutter kom kalddusjen.

Et serbisk innlegg fant Mitrovic på bakre stolpe, som spilte på tvers i feltet. Der dukket Lazio-stjernen Sergej Milinkovic-Savic opp, som bredsidet inn 1-0 til Serbia.

Det norske laget svarte imidlertid like etter da Mathias Normann på egenhånd sørget for utligning. Rostov-profilen dro seg forbi flere serbiske spillere etter 88 minutter, før han smalt til mot det lengste hjørnet.

Ballen snek seg inn utenfor rekkevidden til Rajkovic og sørget for ekstraomganger.

Det norske laget tok styringen tidlig i den første ekstraomgangen, men Serbia tok over etter at 100 minutter var passert.

Først dunket Lazovic ballen i stolpen etter å ha sneket seg på blindsiden av Aleesami, og kun minutter etter var Milinkovic-Savic frempå igjen.

Lazovic slo inn fra høyre, og innbytter Stefan Strandberg regelrett bommet på ballen. Kula endte opp hos Milinkovic-Savic til venstre, og Lazio-stjernen var rolig som skjæra på tunet da han bare chippet ballen i nettmaskene til 2-1.