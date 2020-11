Ellevilt overtidsdrama da VIF reddet poeng: - Spinnvilt

Gjestene fra Sarpsborg scoret tidlig i den første omgangen, men fem minutter på overtid kom utligningen i et ellevilt drama på Intility.

Vålerenga – Sarpsborg 08 1-1:

VALLE (Nettavisen): Sarpsborg 08 hadde ikke vunnet på fem kamper, og Vålerenga sto uten tap på hjemmebane.

Det ville Ole Jørgen Halvorsen gjøre noe med da han sendte sarpingene foran etter 19 minutter på Intility Arena.

Hjemmelaget kjempet og kjempet, og fem minutter på overtid kom utligningen. Ivan Näsberg banket til, via ryggen til Felix Horn Myhre i mål til 1-1, og sikret med det et viktig poeng i bronsekampen for Vålerenga.

- Spinnvilt, sier Eurosports Asbjørn Myhre.

- De er ikke over midten

Utligning til tross, Dag Eilev Fagermo var lite fornøyd med det laget hans leverte på Intility.

- Sarpsborg er ikke over midtbanen i andreomgang, og vi skaper fem store sjanser. Vi er veldig ineffektive, og det er det som gjør at vi ikke vinner. Moralen i laget er god, men vi burde vinne, sier Fagermo til Nettavisen etter kampen.

- Så du er skuffa?

- Jeg er skuffa, fordi vi er mye bedre enn de. Når vi skaper så mange sjanser som vi gjør, så må vi vinne.

Ivan Näsberg var svært sentral i sluttminuttene, og var neste sist på ballen i det avgjørende øyeblikket.

- Det blir litt kaotisk på slutten der, men vi klarer å ta oss sammen og kriger inn en scoring, sier han til Nettavisen.

Halvorsen i ny rolle

Med skader på lagets spisser, måtte Ole Jørgen Halvorsen figurere i en uvant rolle på topp for Sarpsborg. 33-åringen svarte med å score bortelagets eneste mål, og var fornøyd gjestenes forestilling.

- Det funket faktisk ganske bra, og setter jo den sjanse jeg skulle sette. Man vinner litt dueller og skaper litt uro der oppe, så jeg er greit fornøyd.

- Hvordan er følelsen etter å stå igjen med ett poeng?

- Jeg tror det blir et veldig viktig poeng i bunnstriden, selv om vi selvfølgelig skulle ønske det ble tre poeng når vi er så nærme. Vi blir nok litt for lave, også trykker de på oss lenge. Jeg syntes vi leverer en god bortekamp, konstaterer Halvorsen til Nettavisen.

Jevnspilt start

Vålerenga startet best på Intility, og det var unggutten Ousame Sahaouri som sto bak de største farlighetene.

Gjestene spilte seg mer og mer inn i kampen, og drøyt kvarteret ut i omgangen kom kampens første skuddforsøk. Den omskolerte midtbanespilleren, Nicolai Næss, prøvde seg fra distanse, men avslutningen gikk langt utenfor målet til Kristoffer Klaesson.

Vertene skulle derimot få den første store muligheten da et svakt touch fra Bojang ga Vidar Örn Kjartansson muligheten. Islendingen kom for tett på Mitov-Nilsson, som hindret kampens første scoring.

Halvorsen-scoring

Med skadeproblemer på spissplass, måtte Micke Stahre sverge til arbeidsjernet Ole Jørgen Halvorsen på topp fra start.

Det valget skulle gi valuta for pengene da et smart innlegg fra Sulayman Bojang fant 33-åringen på første stolpe. Halvorsen var først på innlegget, og pirket inn 1–0 til sarpingene.

– «Nødspissen» Ole Jørgen Halvorsen har scoret på Intility, ropte det fra Eurosports Asbjørn Myhre etter scoringen.

Sarpsborg var det beste laget også etter scoringen. Hjemmelaget hadde problemer med å få tak i ballen, men minutter før pause fikk Kjartansson muligheten igjen. Islendingen dro seg inn i ballen og fikk stilt inn siktet, men avslutningen gikk via Bjørn Inge Utvik og ut til hjørnespark.

Like etter var målscorer Halvorsen der igjen, men bommet på ballen i avslutningsøyeblikket og gjorde det enkelt for Vålerenga å rense unna.

– Vi spiller en veldig god førsteomgang, sa Halvorsen selv til Eurosport etter førsteomgang.

VIFs trener var derimot mindre fornøyd med lagets innsats.

– Det går trått utpå der, og vi får ikke til noe som helst, sa han til Eurosport rett først starten på andreomgang.

Enorm sjanse

Dag-Eilev Fagermo tok ut Herolind Shala i pausen, og inn kom Bård Finne. Bergenseren skulle vise seg etter bare få sekunder av den andre omgangen.

Vålerenga rullet opp et angrep, og fant Finne på høyresiden. Innlegget var perfekt for Aron Dønnum, men på sjokkerende vis klarte den tekniske kantspilleren å banke ballen i stolpe fra kort avstand.

– Eksepsjonelt stor sjanse for Dønnum, kom det fra Eurosports Asbjørn Myhre.

Satt ikke sjansene

Hjemmelaget hadde klart mest ball i innledningen av den andre omgangen, og igjen skulle Kjartansson få en ny mulighet. Denne gangen var han for kjapp på avtrekkeren og blåste volleyen flere meter mål.

Hovedstadsklubben fikk nok en sjanse minutter etterpå, og denne var stor. Henrik Bjørdal leverte et lekkert hælspark som fant Kjartansson inne i feltet, men spissen klarte ikke å stokke beina.

På returen kom Borchgrevink først, men skuddet gikk like til side for målet til Mitov-Nilsson.

Så kom sjansen hjemmelaget hadde ventet på. Matthias Vilhjalmsson fikk stå helt alene foran mål, men heading gikk rett på Sarpsborg Mitov Nilsson.

Men så kom den. Ivan Näsberg kjempet inn utligningen fem minutter på overtid og sikret ett poeng for Vålerenga.

- Fem og et halvt minutt på overtid kommer utligningen. Spinnvilt, kom det fra Myhre.

