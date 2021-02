Ellevilt VAR-kaos og to brente straffer i Premier Leagues bunnkamp

Selv med to straffespark og et frispark som gikk i mål, måtte Brighton gå målløs av banen i 0-1-tapet for West Bromwich lørdag.

Siden 1-0-seieren over regjerende mester Liverpool 3. februar har ikke Brighton vunnet en eneste kamp. Lørdag fikk laget to straffespark uten at det ble mål ut av det. Mål ble det heller ikke da Lewis Dunk sendte et frispark i mål etter en halvtime. Det ble nemlig annullert av VAR i en omdiskutert og svært spesiell situasjon. West Brom-keeper Sam Johnston sto fortsatt og dirigerte muren da Dunk fyrte løs. Dommer Lee Mason annullerte det, ombestemte seg og godkjente det, før han etter en VAR-sjekk endelig annullerte det. Fullt VAR-kaos, med andre ord. VAR var også involvert da Brighton fikk straffe både etter 18 og 74 minutter. Begge straffesparkene ble brent. Dermed endte Kyle Bartley opp som matchvinner, mot alle odds. Hans mål etter elleve minutter ble nemlig kampens eneste. Brighton har to plasser og fire poeng ned til Fulham på nedrykksplass, og har spilt en kamp mer enn lagene bak. West Brom er på sin side på nest sisteplass fortsatt. (©NTB)