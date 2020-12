Ellingsen fikk drømmetreff da Molde ydmyket Sarpsborg 08: - Slutt og tull

Molde rundspilte og ydmyket Sarpsborg på eget gress.

MOLDE-SARPSBORG 08 5-0

Hjemmelaget ydmyket Sarpsborg 08 hjemme på Aker Stadion i sesongen siste kamp Eliteserien-kamp for de to lagene. Molde ga seg ikke før det sto hele 5-0.

Spesielt kampens siste scoring fra Martin Ellingsen var en sjelden perle. Fra vel 40 meter plasserte han ballen over keeper Simon Thomas og i nettet.

Kommentator Jørgen Klem trodde nesten ikke det han fikk se.

- Slutt å tull Ellingsen. Har dere sett. Ydmyker Sarpsborg. Se på den følelsen fra Ellingsen. Fra vel 40 meter, ropte Klem.

Raknet etter god start

Etter en brukbar start på kampen der gjestene hang godt med til den første omgangen var halvspilt, raknet det fullstendig etter at Tobias Heintz handset og forærte Leke James et straffespark.

Nigerianeren var sikkerheten selv og sendte Molde i ledelsen. Derfra og ut var det nærmest ett lag på banen. Molde spilte Mikael Stahres gutter trill rundt.

Mattias Mostrøm og Ohi Omoijuanfo økte ledelsen til 3-0 ved pause. Før den andre omgangen var det en svært misfornøyd Sarpsborg-trener som reagerte på det han hadde fått se av sitt eget lag.

- Det spiller ingen rolle at vi starter de første 20 minuttene bra når vi blir så utspilt som vi blir. Vi kommer ikke opp i press overhodet og taper all aggressivitet. Vi må gjøre grovjobben bedre og det må bli vanskeligere for motstanderen å produsere sjanser, sier Stahre til Eurosport.

Molde viste ingen nåde

Svensken fikk ikke den helt store reaksjonen fra sine spillere etter pausen heller. Omoijuanfo puttet hjemmelagets fjerde dor dagen ti minutter etter hvilen og gjorde en allerede fin kveld enda lystigere for Molde.

Molde viste ingen nåde til gjestene utover i kampen. Blant andre fikk Martin Ellingsen, James og Stian Gregersen gode muligheter til å øke ledelsen ytterligere utover i andre omgang.

Kun gode redninger fra Simon Thomas, samt marginer hindret det Europa League-sluttspill klare laget i å score flere mål.

Helt på tampen viste Ellingsen frem fotballkunst da han banket inn kveldens femte scoring fra godt og vel 40 meter.

Molde tar med seieren et soleklart sølv i årets Eliteserie. Sarpsborg på sin side kan fremdeles bli passert av Strømsgodset.

