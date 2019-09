Elliott ble historisk da Liverpool avanserte

Harvey Elliott (16) spilte både en god kamp og skrev seg inn i historiebøkene da Liverpool slo MK Dons.

Liverpool fortsetter sin perfekte sesongstart. James Milner og Ki-Jana Hoever scoret da MK Dons ble slått 2-0 borte.

16-årige Harvey Elliott ble den yngste som har startet en offisiell kamp for Liverpool da han 174 dager etter sin fødselsdag ble sendt på banen mot MK Dons. Det skjedde akkurat et år etter at han i kamp for Fulham ble den yngste som har spilt en ligacupkamp overhodet.

West Ham raknet

West Ham holdt 0-0 til et lite stykke ut i 2. omgang, men så raknet det fullstendig. Elliott Moore, Matt Taylor, Tarique Fosu og Shandon Baptiste scoret for laget som er midt på tabellen i 1. divisjon (nivå tre).

Bournemouth og Sheffield United kom også til kort mot lag fra tredje nivå. Joshua King var ikke i troppen da Bournemouth røk ut med 0-2-tap borte mot Burton i en kamp som ble forsinket med en halv time da flomlyset sviktet flere ganger.

Oliver Sarkic og Nathan Broadhead scoret for hjemmelaget.

Sheffield United tapte 0-1 hjemme for Sunderland etter scoring av Max Power.

Berget av straffer

Wolverhampton måtte gjennom straffesparkkonkurranse mot Reading etter at gjestene utlignet til 1-1 på overtid. Eliteserielaget tok seg videre med 4-2. Bruno Jordão scoret for «ulvene» i ordinær tid, og Ruben Vinagre satte inn det avgjørende straffesparket.

Chelsea har lengtet etter en hjemmeseier under Frank Lampard og fikk den da Grimsby ble knust 7-1. Michy Batshuayi scoret to mål, Ross Barkley, Pedro, Kurt Zouma, Reece James og Callum Hudson-Odoi ett hver.

Aston Villa vant 3-1 borte mot Brighton i en kamp mellom to eliteserielag. Jota, Conor Hourihane og Jack Grealish scoret for vinnerlaget, som hadde Ørjan Nyland på benken.

(©NTB)