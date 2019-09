Elliott herjet i Liverpool-debuten: Hevder Fulham krever 78 millioner kroner

En uavhengig komité skal bestemme overgangssummen og det kan ende opp med å bli enda dyrere for de røde.

16 år gamle Harvey Elliott ble hentet til Liverpool i sommer.

Denne uken fikk han debuten i ligacupen mot MK Dons og stortalentet imponerte voldsomt.

I sin aller første Liverpool-kamp var Elliott kanskje banens beste spiller. Han fikk ved flere anledninger vist fram finteregistret sitt og klinket i tillegg ballen to ganger i tverrliggeren.

Med andre ord var det bare marginer som skilte unggutten fra scoring.

78 millioner kroner



Nå melder det The Times at Fulham, som Liverpool hentet 16-åringen fra, krever rundt sju millioner pund i kompensasjon. Det tilsvarer rundt 78 millioner norske kroner.

Siden den offensive midtbanespilleren ikke har fylt 17 år, kunne ikke Fulham stå i veien da Liverpool kom på banen i sommer, men Championship-klubben har rett på en kompensasjon.

Hvor mye Liverpool må betale er det imidlertid en komité som bestemmer. Fulhams krav vil trolig bli tatt med i vurderingen, men overgangssummen kan bli både høyere eller lavere enn det, siden Liverpool har bestemt seg for å ikke møte Fulhams spesifikke krav.

Elliott har flere år bak seg i Fulham og debuterte på A-laget der som 15-åring i 2018. Han har også en fortid på akademiet til Queens Park Rangers.

Det er det som på norsk omtales som utdanningskompensasjon Fulham nå har rett på i forbindelse med Liverpool-overgangen.

Hvor stort potensial Elliott regnes å ha, er blant faktorene som bestemmer hvor høy pris komiteen lander på at spilleren skal koste.

Tidligere har Liverpool måttet betale utdanningskompensasjon da de plukket opp blant andre Dominic Solanke fra Chelsea. Ifølge The Telegraph kom det da på rundt tre millioner pund.

Ny rekord?



Da Danny Ings sto uten kontrakt og signerte for Liverpool i 2015, hadde også Burnley krav på kompensasjon og de røde måtte ut med rundt åtte millioner pund.

Burnley sikret seg også en klausul som gjorde at de fikk 20 prosent av det Ings senere ble solgt for til Southampton.

Dette er fortsatt rekord når det gjelder denne type overgangssummer i England.

London Evening Standard har tidligere meldt at prisen på Elliott kan bli så mye som 10 millioner pund – ny rekord – mens The Times altså nå hevder at Fulham har bedt om sju millioner pund.

Siden Liverpool ikke har akseptert å møte Fulhams krav, er det som nevnt opp til en uavhengig komité å avgjøre overgangssummen. Dermed kan det bli satt ny rekord på dette området om komiteen mener det er riktig.

Fikk skryt av Klopp



Liverpool-manager Jürgen Klopp fikk spørsmål om nettopp Elliott på en pressekonferanse fredag og hvorvidt han er fristet til å gi unggutten en sjanse i Premier League, etter den gode ligacupkampen.

- Vi er nødt til å finne det rette tidspunktet, men flere av de unge er klare. Vi har ingen tvil om disse gutta, vet akkurat hvordan vi skal bruke dem og hva vi venter av dem. De har all verdens tid på seg, sier Liverpool-manageren.

- Det var fint å se dem i aksjon mot MK Dons. Harvey var den som utmerket seg mest. Men vi må være tålmodige. Når de slippes løs er de klare for noen veldig fine fotballkamper. Vi forbereder dem ikke for én Premier League-kamp, men for en karriere i Premier League. Det er fortsatt et par steg igjen, og det er ikke noe problem. De var veldig fine tendenser onsdag, det er sikkert, sier Klopp.

Liverpool topper Premier League med 18 poeng etter seks kamper - full pott. Lørdag venter en vrien bortekamp mot nyopprykkede Sheffield United.