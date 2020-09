Elverum besluttet full mesterligasatsing

Elverum Håndball besluttet fredag at klubben skal satse for fullt i den nye sesongens mesterliga, der laget skal spille sin første kamp 18. september.

– Vår ambisjon er å være Norges beste håndballag og hvert år spille i Europa. Derfor er vi veldig glade for at vi tross den vanskelige koronasituasjonen nå endelig kan bekrefte at vi satser for fullt inn i årets CL-sesong, sier styreleder Espen Strøm til klubbens nettsted.

Han sier at støtten fra Norges Håndballforbund har vært avgjørende.

– Vi har hatt en god dialog hele veien og møtt stor forståelse for den krevende situasjonen. De har vært gode rådgivere, og når de i tillegg støtter oss økonomisk er vi trygge på at vi kan gjennomføre, sier han.

Elverum innleder mesterligaspillet borte mot portugisiske Porto torsdag 18. september. I gruppespillet blir det til sammen 14 kamper. Øvrige motstandere er Flensburg-Handewitt (Tyskland), Kielce (Polen), Mesjkov Brest (Hviterussland), Paris Saint-Germain (Frankrike), Szeged (Ungarn) og Vardar Skopje (Nord-Makedonia).

(©NTB)