Elverum er seriemester i håndball

Michael Apelgren og Elverum kunne slippe jubelen løs for seriegull i håndball lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Med 30-27-seier over Follo kunne Elverum slippe jubelen løs for sitt fjerde seriemesterskap i håndball for menn.

Seieren gjør at regjerende seriemester ØIF Arendal ikke lenger kan ta igjen elverumsingene som dermed har sikret seriemesterskapet to runder før slutt. Elverum ledet komfortabelt 19-9 over nedrykkstruede Follo lørdag ettermiddag, men etter sideskiftet ble det jevnere på Follos hjemmebane. Selv om forspranget hadde minsket til fire mål da seks minutter gjensto, holdt gjestene unna og kunne slippe jubelen for 30-27-seier og nok et seriemesterskap. Nå skal Elverum kjempe om sin niende strake sluttspilltittel. Hvittrøyene har vunnet sluttspillet hver sesong siden 2012. I romjula vant Elverum også cupfinalen. (©NTB)

