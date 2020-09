Elverum fortsatte seiersrekken med nimålsseier mot Viking

Nyopprykkede Viking hang med og lå kun to mål bak til pause, men så slo Elverum virkelig til og vant til slutt 31-22 i Eliteserien i håndball søndag.

Elverum startet sesongen med åtte- og sjumålsseier mot henholdsvis Runar og Fjellhammer og var derfor naturlig nok regnet som storfavoritt mot Viking. Likevel hang Stavanger-laget godt med i første omgang og gikk til pause med respektable 13-15.

Like etter pausen viste derimot østerdølene hvorfor de har vunnet serien tre av de fire siste sesongene. Etter fem minutter var stillingen 19-14. Men gjestene stanset ikke der, blant annet leverte Alexander Blonz tre mål på to minutters spill midt i omgangen. Til slutt endte kampen 31-22.

Christopher Hedberg ble, med seks mål, lagets toppscorer for andre kamp på rad, Blonz totalt leverte fem nettkjenninger. Også Dominik Máthé og Carl Josef Michael Pujol fikk fem fulltreffere søndag kveld.

Runar best i Sandefjord

Elverum, som fremdeles forventningsfullt på at verdensstjernen Luc Abalo skal slutte seg til laget, leder Eliteserien etter tre runder med bedre målforskjell enn Drammen.

For Vikings del ser det verre ut. Etter to tap av to mulige ligger de nest sist på tabellen uten poeng. Sandefjord ligger helt i bunn med dårligere målforskjell og en kamp mer spilt.

De møtte byrival Runar søndag. Ikke overraskende var det Runar som tok styring fra start og gikk til pause med en 16-10-ledelse og vant til slutt 31-20.

Nyopprykkede Sandefjord, som sist var i Eliteserien i 2011/12-sesongen, har fått en tøff start på sesongen og står nå med tre strake tap, mens Runar står med to strake triumfer etter tapet mot Elverum i åpningsrunden.

Drammen med ny seier

Drammen slo Bækkelaget i Drammenshallen. Etter 8-9 til gjestene fra Oslo til pause snudde Drammen og vant til slutt 22-18. Oskar Olafsson ble lagets toppscorer med fem mål.

Halden tok tidlig ledelsen da de gjestet Fjellhammer i Lørenskog. Vertene hang med hele veien, men greide aldri å snu kampen som endte 29-28 (14-11) til Halden.

