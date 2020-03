Elverum hedret som seriemester for tomme tribuner

Publikumsfavoritten Elverum mottok tirsdag det synlige bevis på nok et sermesterskap i håndball foran tomme tribuner i egen hall.

Kampen mot serietoer ØIF Arendal i nest siste serierunde endte 27-27 etter at gjestenes André Lindboe utlignet på straffespark idømt i kampens siste sekund.

– Det var en bra håndballkamp som hadde det meste unntatt publikum, sa Elverum-trener Michael Apelgren til TV 2.

Seriegullet var allerede i havn for Elverum, men spillerne fikk ikke den festlige rammen rundt siste hjemmekamp og medaljeutdelingen som de hadde ønsket seg. Kampen ble nemlig stengt for publikum for å begrense og forsinke mulig smitte av koronaviruset. Det bestemte Elverum kommune tidligere på dagen.

– Det er bekreftet flere tilfeller av infekssjonssykdommen covid-19 i regionen, noe som gjør at vi velger å stenge arrangementet for publikum. Når mange mennesker samles innendørs på samme sted, øker risiko for smitte betydelig. Vi vet at det hadde kommet tilskuere fra hele regionen, sier kommuneoverlege Jon Iver Fougner i en uttalelse på Elverums nettsted.

(©NTB)