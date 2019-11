Elverum med knepent tap mot Szeged - «Blant det beste vi har prestert noensinne»

Elverum tapte med knepne 25-26 mot ungarske Szeged i mesterligaen søndag til tross for en solid sluttspurt.

– Det er tøft når man står etter et tap og sier at det er blant det beste vi har prestert noensinne som klubb. Det er (mot) et lag som lekte med Barcelona for noen måneder siden, så det vi presterer i dag er veldig gøy, sa Elverums trener Michael Apelgren til Viasat.

Nordmennene lå under med 18-24 med åtte minutter igjen, men den sterke avslutningen gjorde det jevnt.

Lukas Sandell bidro med ti mål for Elverum, men laget kom under fra start og fikk aldri ledelsen mot overmakten fra Ungarn.

Ungarerne scoret kampens tre første mål og så seg aldri tilbake, selv om Elverum gjorde det veldig jevnt helt på slutten.

Etter den vanskelige starten slo Elverum tilbake og var ett mål unna utligning på stillingen 6-7 etter 20 minutter. Til pause økte Szeged ledelsen igjen til 14-9, anført av Bence Banhidi som endte opp med seks mål totalt.

Trener Michael Apelgren var uansett greit fornøyd med sine gutter til pause.

– Ganske ventet sånn som det ser ut. Det var enda godt at vi biter oss fast i matchen i alle fall, sa Elverums svenske trener i pausen.

Szeged dro ifra og så ut til å sikre inn en komfortabel seier, men Apelgrens gutter bet seg fast også i andre omgang og gjorde det vanskelig for det ungarske laget.

Rasmus Boysen kunne bare slå i gulvet av frustrasjon da Szeged kunne drøye ut en 26-25 seier, men Elverum sto for en flott prestasjon på klubbhåndballens høyeste nivå.

