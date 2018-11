Elverum mot Halden i mennenes NM-finale

Elverum er klar for NM-finalen i håndball for menn etter 37-26 over Bækkelaget i onsdagense semifinale. Halden blir motstander i Oslo Spektrum 29. desember.

Det var spådd en jevn og spennende semifinale i nye Nordstrandhallen. Sist lagene møttes i serien ble det uavgjort etter at Elverum reddet poeng i sluttsekundene.

Onsdag var det derimot til tider klasseforskjell på lagene, selv om Elverum bare ledet med fire mål til pause.

Bækkelagets storscorer Emil Midtbø Sundal fikk lite hjelp av sine lagkamerater. Etter 20 minutter hadde gjestene en åtte måls ledelse.

Utover i annen omgang stakk Elverum ifra og vant med komfortable elleve mål. Lukas Sandell ble mestscorende for gjestene med sju fulltreffere, mens Sundal hos Bækkelaget stoppet på åtte.

- Elverum vinner fullt fortjent. De spiller på et annet nivå enn oss. Vi kom aldri opp på deres nivå, sa Sundal til TV 2.

OK minus

- Det var gøy, og vi spiller så bra framover. Da er det nok å stå «OK minus» for min del bakover, sa Elverums veteranmålvakt Morten Nergaard.

Han er den eneste tilbake fra laget som vant NM-finalen i 2009 over Drammen.

- Vi har ikke så god statistikk fra Spektrum, og det får vi se å gjøre noe med denne gangen, sa Nergaard.

Vant alle dueller

- Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi gjennomførte kampen, og jeg er glad for at vi vant alt av dueller, sa Elverum-trener Michael Apelgren.

Elverum har vært i seks tidligere NM-finaler, men vant sin eneste tittel i 2009. De to NM-finalene på 60-tallet ble for øvrig spilt utendørs.

Bækkelaget var sist i en NM-finale i 2014.

(©NTB)

