Elverum røk på bortetap for Kolstad

Elverum fikk store problemer mot Kolstad i den andre sluttspillsemifinalen i håndball og tapte 34-37 etter fire ekstraomganger. Halden tapte 22-25 for Haslum.

Dermed må de to duellene avgjøres i en tredje kvartfinalekampen søndag. Det spilles best av tre kamper i mennenes sluttspill.

Seriemester Elverum vant det første møtet mot Kolstad med 20 mål, men fikk det tøft i bortemøtet i Trondheim. Hjemmelaget var i føringen i hele 1. omgangen og var oppe i en tremålsledelse flere ganger på det meste. Kolstad ledet med ett mål til pause,

Det var jevnt i 2. omgang også, og Elverum var ikke i ledelsen før på stillingen 28-27 med snaue seks minutter igjen av kampen.

Kevin Gulliksen kunne avgjort til 29-28, men misset slik at den andre kampen måtte avgjøres i ekstraomganger. Samme mann hadde to misser i annen ekstraomgang. Med 32-32 måtte det spilles ytterligere to ekstraomganger.

Der var hjemmelaget best og tok hjem seieren med 37-34. Roar Forbord og Kristoffer Østmo scoret begge 7 mål for hjemmelaget, mens Gulliksen hadde 8 mål for Elverum ved siden av alle missene sine.

Haslum tvang fram en tredje kamp i kvartfinalen mot Halden med 25-22-seieren.

Drammen hadde heller ikke særlig problemer med å slå Bækkelaget på bortebane med 30-25. Laget ledet 13-10 etter 1. omgang. Laget avanserte til semifinale med 2-0 i kamper.

Tirsdag tok ØIF Arendal seg til semifinalen med å slå FyllingenBergen 2-0 over tre kamper.

