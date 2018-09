Elverum tapte borte mot Dinamo Bucuresti i mesterligaåpningen

Elverum fikk en tung start da laget innledet årets mesterligadeltakelse med å tape 24-26 borte mot Dinamo Bucuresti onsdag.

Det var tett og jevnt i første omgang. Elverum var i ledelsen 11-9, men en del merkelige dommeravgjørelser gjorde at Dinamo kunne gå til pause med ledelse 12-11.

Etter sidebytte hadde Elverum-spillerne litt vanskelig for å score. Forsvarsarbeidet og målvaktsspillet til Morten Nergaard var derimot bra, men laget var ikke flinke nok til å utnytte de mange kontringsmulighetene. Hjemmelaget var på det meste tre mål foran.

Elverum møtte Dinamo Bucuresti i mesterligaen også i fjor. Da vant det norske laget 34-33 etter at Nergaard sto glimrende mot slutten av kampen. Også denne gangen holdt han laget sitt inne i kampen, men med litt ruskete angrepsspill kunne vertene ta seg opp i ny tremålsledelse med åtte minutter igjen.

Elverum var seige og utlignet til 23-23, men hjemmelaget hadde flyten også mot slutten av annen omgang og vant med to mål.

Neste kamp for Elverum blir hjemme 23. september. Da tar laget imot polske Wisla Plock.

Wacker Thun fra Sveits, Riihimäki fra Finland og spanske Ademar León er også i Elverums gruppe, som er på nivå to i mennenes mesterligastruktur. De to beste i gruppe C og D får utslagskamper om plass i åttedelsfinalene.

I gruppe A og B, som begge består av åtte lag, går gruppevinnerne til kvartfinale og de fem neste i hver gruppe til åttedelsfinale.

