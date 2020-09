Elverum til NM-kvartfinale etter storseier mot Viking

Elverum er klar for kvartfinale i Håndball-NM etter 31-20 over Viking i Stavanger søndag. Dermed er klubben et nytt steg nærmere sin tredje strake NM-tittel.

Til pause ledet Elverum 14-7, og avstanden mellom lagene ble bare større utover i 2. omgang. Da sluttsignalet gikk var gjestene 11 mål foran. I Remmehallen tok Nærbø seg til klubbens første NM-kvartfinale med seier i et svært målrikt oppgjør borte mot Halden. Hjemmelaget ledet 17-11 halvveis, men gjestene fra Jæren reddet ekstraomganger med 32-32 etter ordinær tid. Da ekstraomgangene var over var det klart at Nærbø er videre med 41-38. I oppgjøret mellom Bækkelaget og FyllingenBergen var det gjestene som trakk det lengste strået. Lagene Lagene fulgte hverandre til 16-16, men de siste tjue minuttene dro gjestene fra sakte, men sikkert fra. Til slutt vant FyllingenBergen 27-19. Også ØIF Arendal er kvartfinaleklar etter 33-20 hjemme mot Kristiansand. Viking TIF kvitterte ut kvartfinalebillett allerede lørdag med klar seier over Vikhammer. Kampene Kolstad – Nøtterøy, Drammen – Fold og Haslum – Runar Sandefjord har senere kampstart. (©NTB)

