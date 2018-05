Elverum lå under med seks mål til pause mot Haslum i den avgjørende semifinalekampen i eliteseriesluttspillet i håndball for menn, men snudde til seier 31-26.

Elverum-keeper Morten Nergaard var naturlig nok fornøyd med annenomgangen.

– Vi sa i pausen at «hvis Haslum kan ta oss med seks mål, så kan selvfølgelig vi gjøre det samme i annen omgang». Vi fikk en bra start etter pause, noe som var utrolig viktig. Vi kjørte på, og da gikk det veien for oss, sa Nergaard i et intervju med TV 2.

I finalen møter Elverum enten Drammen eller ØIF Arendal. Den andre semifinalen avgjøres i Drammenshallen søndag.

Onsdag tvang Haslums håndballherrer fram en tredje semifinale mot Elverum med 29-28, men lørdag måtte Haslum-spillerne strekke våpen. Elverum lå under 12-18 til pause, men snudde matchen på imponerende vis i egen hall.

Elverum-veteranen Nergaard spilte en nøkkelrolle for snuoperasjonen. Han slet i første omgang, men vartet opp med 15 redninger etter pause.

– Det var deilig, det. Flaks og rutine, gliste han.

Det blir Elverums sjuende strake finale. De seks foregående er vunnet.

– Vi har som mål å vinne sluttspillet og gå til mesterligaen. Det er viktig, sier Nergaard.

