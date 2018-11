Elverum yppet seg mot gruppefavoritten i Polen

Elverum ga gruppefavoritt Wisla Plock kamp i mesterligaen i håndball, men kom til kort og tapte 30-28.

Elverum har vartet opp med fire strake seirer i gruppespillet på nivå to i mesterligaen og var fulle av selvtillit da de gjestet Orlen Arena lørdag kveld.

Hvittrøyene startet godt og ledet 10-7 etter kvarteret. Polakkene slet med å overliste Morten Nergaard i buret, men kom tilbake og sikret 15-17 til pause.

Lagene fulgte hverandre tett i andre omgang, men med åtte minutter igjen fikk vertene utnyttet Elverum-bommene og sikret en tremålsledelse. Likevel klarte Elverum å hente seg inn og lå kun ett mål bak med tre minutter igjen. Polakkene holdt likevel unna og vant til slutt 30-28.

Sigvild Gudjonsson ble Elverums toppscorer med sju mål på like mange skudd.

Tapet gjør veien til videre mesterligaspill vanskeligere for Elverum. Med tre kamper igjen har hvittrøyene to poeng opp til omspill om en plass i cupspillet. De to beste lagene i hver gruppe på nivå to går videre til omspillet for å delta i det videre cupspillet på nivå én.

Hedmarkingene har gruppeleder Dinamo Bucuresti, tabelljumo Wacker Thun og spanske Ademar Leon igjen i gruppespillet. De to kampene spilles henholdsvis 18. og 25. november på hjemmebane, mens gruppespillet avsluttes borte mot Ademar Leon 1. desember.

(©NTB)

