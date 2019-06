Elverums suksesstrener forlater klubben etter neste sesong

Michael Apelgren har ledet Elverums håndballherrer til en rekke triumfer de siste fem årene. Etter kommende sesongen går ferden videre til svenske Sävehof.

Apelgren ble annonsert som Christian Berges erstatter i klubben i 2014. Siden den gang har det blitt fem sluttspillgull og to seriegull. Etter 2019/20-sesongen forlater svensken hedmarkingene.

– Grunnen til at jeg har valgt å signere for Sävehof fra og med neste sesong, er at det kjennes bra for meg å søke nye utfordringer. Ikke minst for min egen personlige utvikling. Når jeg drar fra Elverum har jeg vært her i seks år, og for meg er timingen riktig, sier Apelgren til Østlendingen.

Kontrakten strekker seg til 2023. Etter lokalavisens opplysninger kom Apelgren og Sävehof til enighet før årets sluttspill.

Svensken spilte tre sesonger og ble dobbelt svensk mester med klubben i sin aktive spillerkarriere. Sävehof er verdens største håndballklubb med over 110 lag.

