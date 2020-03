Elyounoussi avviser skadebekymring

Mohamed Elyounoussi melder seg klar til kamp når Celtic møter Livingston i den skotske eliteserien onsdag.

Østfoldingen sto over søndagens cupsemifinale mot St. Johnstone, og i etterkant sa Celtic-trener Neil Lennon at landslagsprofilen hadde pådratt seg en strekk i låret.

– Elyounoussi pådro seg en strekk i låret i går, så han kunne ikke spille, sa Lennon i et intervju på radioprogrammet BBC Sportsound , gjengitt av nettstedet 67hailhail.com.

Nå friskmelder hovedpersonen seg selv overfor Sarpsborg Arbeiderblad og røper samtidig at en forkjølelse også bidro til at han sto over søndagens cupkamp.

– Jeg ble kraftig forkjølet og har hatt en litt stiv hamstring. Da passet det greit å stå over den matchen, for med en slik forkjølelse ville det fungert dårlig, sier Elyounoussi.

Han avviser sjefens uttalelse om strekk.

– Nå bare gleder jeg meg til å spille onsdag, og håper å finne godfølelsen igjen etter den litt langvarige skaden. Her er det ingen strekk som det blir skrevet, sier østfoldingen.

Elyounoussi pådro seg en fotskade i november og mistet tre måneder med kamper. Først i begynnelsen av forrige måned gjorde han comeback.

(©NTB)