Elyounoussi med Instagram-hint om Besiktas-overgang

Svarte med tommel opp på en kommentar på Instagram.

Det har den siste tiden vært flere rykter fra tyrkisk hold som knytter Mohamed Elyounoussi (25) med en overgang til Besiktas. Mandag setter Southampton-spilleren selv full fart i ryktene ved å svare på en kommentar på sin egen Instagram-konto.

Brukeren «bjksokak» kommenterte for fire dager siden et bilde Elyounoussi hadde lagt ut med teksten «Come to Besiktas». Mandag valgte 25-åringen å svare på kommentaren med en sort og en hvit sirkel, etterfulgt av en tommel opp.

Se Instagram-posten nederst i saken.

Åpnet for overgang

«Moi» har slitt med spilletid i Southampton, og lagets manager, Ralph Hassenhüttl har uttalt til TV 2 at det kan bli aktuelt å kvitte seg med nordmannen.

- Vi ønsker å gi alle sjansen til å spille. Hvis han ikke føler seg komfortabel med å sitte på benken, eller kanskje på tribunen av og til, så har han andre mål enn oss, fortalte østerrikeren.

Nettavisen har forsøkt å kontakte både Elyounoussi selv og hans agent, men de har ikke besvart våre henvendelser.

Tre klubber

VG har tidligere meldt at Besiktas, Sevilla og Celta Vigo er de tre klubbene Elyounoussi-leiren har hatt konkrete samtaler med den siste tiden.

25-åringen kom til Southampton i fjor sommer etter to vellykede sesonger i sveitsiske Basel. Han har spilt i Sarpsborg 08 og Molde i Norge.