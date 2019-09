Elyounoussi med ny karantene: – Han må roe seg ned

AIK-spiller Tarik Elyounoussi fikk gult kort i søndagens kamp mot Häcken, og må stå over derbykampen mot Hammarby.

Søndag vant AIK 2-1 borte mot Häcken og inntok tabelltopp i Allsvenskan.

Nordmannen kom ikke på scoringslisten, men pådro seg i stedet et gult kort. Kortet gjør at Elyounoussi må stå over neste helgs Stockholmsderby mot Hammarby, som knuste IFK Göteborg 6-2.

– Vi har Tarik utestengt igjen. Han gikk jo også glipp av Celtic-kampene. Vi får se hvordan det påvirker laget, sa lagkamerat Nabil Bahoui til Aftonbladet.

– Han må roe seg litt ned. Jeg får ta en prat med han og fortelle han det. Nei, spøk til side, det blir tøft å miste Tarik. Samtidig har vi en såpass sterk tropp at vi skal klare det også, sa Bahoui videre.

Før helgens derby ligger Hammarby på 4.-plass med 44 poeng, fem poeng bak serieleder AIK.

