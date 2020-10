Elyounoussi og Hauge på scoringslisten i møtet mellom Celtic og AC Milan

Jens Petter Hauge kom inn fra benken og scoret sitt første mål for sin italienske klubb.

CELTIC - AC MILAN 1-3:

Mohamed Elyounoussi scoret, Kristoffer Ajer startet og Jens Petter Hauge kom inn og scoret som innbytter da Celtic møtte AC Milan i Europa League torsdag kveld.

Elyounoussi, som selv ble byttet inn etter pausen, sørget for redusering til hjemmelaget med rundt 20 minutter igjen å spille i Glasgow.

Hauge ble byttet inn for Brahim med drøye ti minutter igjen på klokka. Han satte inn sitt mål to minutter på overtid og fastsatte resultatet til 3-1 for gjestene.

SCORET: Mohamed Elyounoussi stanget inn reduseringen for Celtic mot AC Milan. Foto: Russell Cheyne (Reuters / NTB scanpix)

Den tidligere Bodø/Glimt-profilen ble spilt opp sentralt i banen og dro seg lett forbi Shane Duffy, før han satte ballen i nettet.

- Han ydmyker Shane Duffy, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

Nevnte Duffy har en lang karriere bak seg i Premier League og spilte for Brighton så sent som sist sesong og er nå på utlån til Celtic.

Scoret to før pause

Gjestene fra Italia tok ledelsen etter 14 minutter. Dett var AC Milans første skikkelige målsjanse i kampen. Samu Castillejo serverte Rade Krunic med et perfekt innlegg. Sistnevnte slo Stephen Welsh i lufta og nikket ballen inn i lengste hjørne.

Kort tid før pause ble ledelsen doblet. Theo Hernandez kom oppover venstresiden på sedvanlig vis og fikk med seg hele Celtic-forsvaret i sin retning. Dermed ble Brahim stående ganske alene på høyre og da han fikk ballen, utnyttet han det klinisk.

2-0 sto seg til pause og etter hvilen bestemte Celtic-manager Neil Lennon seg for å ta grep, Etter pause sendte han Mohamed Elyounoussi inn på banen.

Elyounoussi og Hauge

Nordmannen fikk en mulighet etter 68 minutters spill. Elyounoussi fikk pasningen litt bak seg og dermed ble skuddet også i høyeste laget fra Celtic-spilleren.

I det 75. minutt skulle det imidlertid lykkes for landslagsspilleren. Ryan Christie slo et hjørnespark og i feltet hadde Elyounoussi løpt seg fri og stanget inn reduseringen.

Rett etter scoringen kom altså Jens Petter Hauge inn for gjestene.

De siste minuttene var Elyounoussi og Celtic langt friskere enn Hauge og hans Milan, men italienerne klarte å ro i land seieren og tre sterke bortepoeng.

På overtid fikk altså Hauge ballen i god posisjon, løp seg fri fra Duffy og satte den definitive spikeren i kista. Hans første scoring for AC Milan.