EM-aktuelle Edvard Tagseth stod ansikt til ansikt med James Milner: - Han var brutal

Edvard Tagseth signerte for Liverpool da han var 14 år. Nå vil U19-landslagspilleren ta et nytt steg i karrieren.

U19-landslagsspiller Edvard Tagseth dro til til Liverpool som 14-åring etter at han fikk kontrakt med Liverpool. Siden han var 16 år har han bodd permanent i den engelske fotballbyen. Nå er han i Armenia for å spille EM med det norske U19-landslaget.

På Merseyside har han trent med og spilt mot Liverpool-stjernene ved flere anledninger. Det har blitt mye lærdom om hva som kreves for å bli en spiller på høyt nivå.

- Jeg har utviklet meg masse i England. Jeg har blitt sterkere fysisk og fått mer trøkk i spillet mitt. Det er fokus på løping og fysikk i England, i tillegg til det tekniske, og jeg har utviklet helheten i spillet mitt i Liverpool. Men det er fremdeles mye jeg må bli bedre på, sier Tagseth til Nettavisen.

Nå er oppholdet i England over og unggutten skal videre i karrieren.

18-åringen forteller til Nettavisen at han trente og spilte kamper med U23-laget til Liverpool forrige sesong. De møtte A-laget til internkamper rundt tre ganger i løpet av hans tid der.

Det var spesielt én spiller som imponerte Tagseth i møte med de store stjernene.

- Jeg var i mest dueller med James Milner på midtbanen. Salah, Sturridge, Matip og Moreno spilte også den siste kampen jeg var med i, men Milner var knallhard. Han var brutal, ga 100 prosent hele tiden og la ikke noe imellom. Han var veldig seriøs og kom best ut av det, sier Tagseth.

- Nei til forlengelse med Liverpool

Etter mesterskapet i Armenia skal Tagseth sette seg ned med faren Tore Tagseth og agent Tore Pedersen for å bestemme neste stopp i karrieren til Edvard. Han takket tidligere i år nei til en forlengelse med Liverpool.

Nå vil han spille seniorfotball på høyest mulig nivå.

- Jeg ser for meg å finne en klubb der jeg får spille på A-laget på høyest mulig nivå. Det må bli seniorfotball der jeg får trene og spille kamper. Det er noe jeg ikke har fått gjort mye i det siste. Jeg har lagt det litt på vent nå under EM, men vi har jo to tanker i hodet samtidig og snakker sammen, bekrefter Tagseth.

- Er det noen konkrete klubber eller land som har vist interesse?

- Rosenborg har jo vist interesse og nå har jeg trent med dem en stund. Det er en veldig fin klubb som har tatt meg imot med åpne armer. Det er den eneste klubben som er aktuell i Norge. Nederland og Belgia er også flinke til å utvikle spillere og det har vært interesse derfra, men ikke noen konkrete tilbud enn så lenge, sier Tagseth om fremtiden.

- Vi burde vunnet

Norge startet EM i Armenia med å spille 1-1 mot Irland i en kamp Norge var hakket bedre enn irene spillemessig. Allikevel fikk de norske guttene kun med seg ett poeng i åpningskampen.

NORGES UTVALGTE: Edvard Tagseth (nummer tre foran fra venstre) og resten av Norges lag før Irland-kampen. Foto: UEFA

- Det var en bra kamp defensivt og Irland hadde ikke mye sjanser. De fikk kun muligheter som vi ga dem. Vi er skuffet over resultatet og føler vi burde vunnet kampen, sier Tagseth etter åpningskampen.

- Er ikke Irland et lag dere burde slå om dere skal gå videre fra gruppa, og hva tenker du om de to neste kampene i gruppespillet?

- Irland er bra og de scoret mye mål i kvalifiseringen. Uansett hvem vi møter så blir det tøft og det gjelder også de to neste kampene.

- Tsjekkia var ikke dårlige mot Frankrike, vi så kampen på video (Frankrike vant 3-0). Tsjekkerne er farlige og gode på gjenvinning, men Frankrike var favoritter og har nok bedre enkeltspillere som kan gjøre ting på egenhånd. De skaper sjanser litt ut av ingenting, sier Tagseth.

Tagseth vartet opp med en målgivende pasning til Erik Botheims 1-0-scoring mot Irland. Han snek seg fri bak i feltet og fant Botheim helt alene foran mål med en flott touch.

Unggutten er klar på at han er i EM for å vinne med Norge og bekrefter til Nettavisen at det er det store målet for mesterskapet.

- Målet mitt er å vinne, det har jeg uttalt tidligere så jeg må jo stå for det jeg har sagt. Det første målet er å vinne gruppa og kommer vi til semifinalen så kan alt skje.

Norge er ett av kun åtte lag som har kvalifisert seg til mesterskapet i Armenia. Det er et trangt nåløye å komme gjennom, og de norske guttene er i gjevt selskap. De andre lagene som deltar er Italia, Portugal, Frankrike, Spania, Tsjekkia og Irland, i tillegg til vertsnasjonen.

Uvant posisjon og klubbskifte

Tagseth bekledde en venstre vingback-posisjon for Norge i åpningskampen mandag ettermiddag. Det er ikke drømmeposisjonen til 18-åringen , men han stiller seg lojal til det treneren velger.

TØFFE DUELLER: Edvard Tagseth spiller på venstresiden for Norge og var involvert i flere tøffe dueller underveis i kampen. Foto: UEFA

- Det har på en måte blitt min nye posisjon på landslaget. Jeg vil selv si at jeg er best på midtbanen i en indreløper-rolle og sentralt i banen, men hvis treneren vil bruke meg på venstresiden så har jeg ingen problemer med det.

- Jeg har har spilt mye venstreback på treningene med Rosenborg nå i sommer. De har vel bare én ren venstreback i troppen nå, så da har jeg endt opp der en del på formasjonstreninger. Det er ingen dum ting med tanke på at det er der jeg skulle spille for Norge. Det har gått veldig bra på trening, sier Tagseth om den uvante rollen.

Norge fortsetter EM med kamp mot Tsjekkia torsdag ettermiddag, før de møter Frankrike i den siste gruppespillkampen søndag. Mesterskapet i Armenia avsluttes med finale i Jerevan 27.juli.