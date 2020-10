Det europeiske håndballforbundet (EHF) jobber knallhardt for å få til felles covid-19-regler i Norge og Danmark. Deltakere frykter et kaotisk EM.

Mandag kom det fram at Norges Håndballforbund vurderer å si fra seg sin del av mesterskapet. Cirka 60 prosent av EM-kampene, inkludert hele sluttspillet, er lagt til Trondheim.

Ifølge håndballpresident Kåre Geir Lio må en beslutning senest være tatt om vel en uke. Det er svært lite tid for å få en definitiv avklaring rundt smittevernreglene.

– EHF er selvfølgelig klar over de generelle tiltakene for å stoppe covid-19-smitten i Norge og Danmark. Derfor jobber vi sammen med myndighetene i begge land for å finne en overbygning med tanke på hygiene-konseptet for hele EM, sier Thomas Schöneich til NTB.

Han er kommunikasjonssjef i EHF.

– Så fort dette er bekreftet av alle involverte parter, vil det foreligge en felles tilnærming ved behandling av eventuelle positive covid-19-prøver i forbindelse med EM.

Ytterpunkter

Smittevernbestemmelsene hos de to EM-vertene, er svært forskjellige:

Norge: Dersom én person i en spillertropp eller en leder får påvist korona i EM-perioden, går hele laget i karantene og forsvinner ut av mesterskapet. Det samme gjelder motstanderlaget.

Danmark: Der vil kun den aktuelle spilleren eller lederen måtte forlate EM. Resten av laget må teste seg og får delta videre ved negativt prøveresultat.

Må vurdere

Til gruppespillet i Norge vil det komme sju nasjoner fra utlandet. Det betyr rundt regnet 400 personer bare i troppene i den fasen av mesterskapet. At EM som vil foregå i cirka tre uker, skal gå uten positive prøver, virker lite sannsynlig.

Mange frykter et komplett kaos om Norge ikke får en form for fritak fra det nasjonale regelverket og kan håndtere eventuelle smittede deltakere som i Danmark.

– Man får nok nå virkelig ta en skikkelig vurdering om man skal arrangere EM i det hele tatt. For meg høres det i hvert fall rimelig at det skal være samme regler i begge land, sier Sverige landslagsdirektør Stefan Lövgren til Aftonbladet.

– Reglene må koordineres slik at de er like, sier Danmarks håndballpresident Per Bertelsen til dansk TV 2.

Avlysning?

Kulturminister Abid Raja stiller seg positiv til å finne en løsning som tillater EM-spill under de norske bestemmelsene.

– Vi er mange som håper og tror på at håndball-EM skal kunne gjennomføres innenfor et strengt ansvarlig smittevernregime, sa han til VG mandag.

Onsdag er det 37 dager til EM-åpningen. 3. desember spiller Romania og Tyskland første kamp med avkast 18.00 Norge er oppsatt i kamp senere på kvelden.

Samme dag møtes Russland – Spania og Sverige – Tsjekkia i Danmark (Frederikshavn).

Dersom Norge trekker seg ut av EM, er det to alternativer igjen: Danmark tar over hele mesterskapet eller alt blir avlyst.

