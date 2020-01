EM-bronse for Pedersen, Bøkko og Engebråten på lagtempoen

Norge med Håvard Bøkko, Sverre Lunde Pedersen og Hallgeir Engebråten gikk inn bronse på mennenes lagtempo i skøyte-EM enkeltdistanser søndag. Nederland vant.

Det norske laget møtte Nederland med Sven Kramer, Marcel Bosker og Patrick Roest i duell. Nederlenderne gikk i mål på tiden 3.40,63, mens Russland med Denis Juskov, Alexander Rumjantsev og Danila Semerikov noterte 3.42,48 i duellen etter.

Nordmennene gikk tøffest ut, men Nederland fikk opp tempoet og utlignet etter tre runder. De hadde også en klart bedre avslutning. Pedersen måtte holde igjen for ikke å gå ifra sine lagkamerater. Tiden blir tatt på sistemann over mål. Norge fikk tiden 3.43,39.

Det mest gledelige ved siden av bronsen i nederlandske Heerenveen var at Pedersen begynner å vise gamle takter. Han har så langt slitt i sesongen etter sykkeluhellet han hadde i september.

– Jeg stivnet så veldig med tre runder igjen. Jeg måtte snakke med Sverre mange ganger mot slutten, sa Håvard Bøkko til Viasat4.

– Jeg hørte bare «ja» eller «vent». Det var vanskelig å høre hva de sa. Det ble veldig rotete de siste tre rundene, men det ble en bra tid med tanke på rotet vi hadde, sa Sverre Lunde Pedersen.

Om sin egen form sa han:

– Det går bedre og bedre dag for dag. Dette kan bli morsomt i februar og mars.

Engebråten var ny på laget og gjorde en solid jobb i mesterskapsdebuten.

– Det var moro å gå og se på at rundetidene underveis matchet Nederland, sa Engebråten. Men all ære til Sverre for at vi klarte å dra i land dette, sa Engebråten.

