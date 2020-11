EM-deadline mandag: Da er det 17 dager til første kamp

Norges Håndballforbund (NHF) må innen mandag si ja eller nei til EM-sluttspillet i Trondheim.

Fristen for en definitiv beskjed til Det europeiske håndballforbundet (EHF) er ikke slik EHF kommuniserte tidligere denne uka.

– Vi har frist til mandag, sier generalsekretæren i NHF, Erik Langerud, til NTB.

EHF la ut en redegjørelse på sitt nettsted der tirsdag var oppført som deadline.

– Vi er selvfølgelig veldig spente på hvordan dette ender. Vi leverte oppdaterte forslag til smittevernprotokoller tirsdag, sier Langerud.

Det kreves et unntak fra det norske regelverket for at EM kan gå som planlagt i Norge. De første kampene ligger plottet inn på 3. desember. Mandag til uka er det bare 17 dager til.

(©NTB)

Reklame NÅ: Knalltilbud på bestselgeren fra Garmin