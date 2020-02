EM-gull til bryteren Morten Thoresen

Morten Thoresen (23) vant EM-finalen i Roma. Treningskompis Stig-André Berge hyller den norske gullvinneren.

Den norske bryteren Morten Thoresen tok onsdag EM-gull i bryting. Thoresen gikk helt til topps i 67-kilosklassen.

Russiske Nazir Abdullajev var motstander i finalen. Russeren tok tidlig ledelsen 2-0, men nordmannen slo tilbake og utlignet til 2-2. Siden Thoresen tok det siste poenget i kampen ble han tildelt seieren og gullmedaljen.

Dette var fjerde år på rad at en nordmann tok seg til en finale i bryte-EM. Sist gang det ble gull var i 2017 da Felix Baldauf gikk til topps i 98-kilosklassen.

Thoresens triumf onsdag var Norges 10. gull i EM-historien.

JUBLET AV GLEDE: Morten Thoresen i sekundene etter at finalenkampen var avgjort.

Berge: - Det råeste jeg har vært med på



Thoresen er av mange beskrevet som «den nye Stig-André Berge» og trener med den norske veteranen som tirsdag tapte sin bronsekamp under Roma-EM.

Berge var svært imponert over kompisen etter EM-triumfen.

- Han er 23 år, kommer inn og kjører over eliten. Han holder seg til kampplanen. Han har virkelig vokst på seg noen baller i løpet av de siste to-tre årene. Dette er helt enormt. Det er noe av det råeste jeg har vært med på, sier han til Nettavisen.

- Han er en fighter, en terrier. Han gir seg ikke og får betalt for det. Da han flytta til Oslo fikk han juling hver eneste dag, men reiste seg hver gang. Han får uttelling for langsiktig jobbing nå. Du ser jo på ansiktet hans at han er en pitbull, han mangler en fortann, sier Berge om kompisen.

Han forteller om harde tak på trening.

KOMPIS: Bryteveteranen Stog-André Berge trener sammen med EM-vinneren Morten Thoresen og er dypt imponert over kompisen. Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

- Det er minst én av oss som syr en gang i uka. Det er det som skal til for å hevde seg internasjonalt. Dette er en vanvittig prestasjon, sier veteranen.

- Ikke tid til å feire



Berge, som selv har OL i Tokyo som det store målet denne sesongen, har tro på at han kan få med både kompisen Thorsen og flere andre fra Norge til lekene i Japan i sommer. Han påpeker at det ikke er tid til å hvile på laurbærene.

- Nå skal vi hjem til Oslo og trene videre. Det er på igjen i morgen, det blir ikke noe fritid eller tid til å feire. Om en måned og ti dager er det OL-kvalifisering. Der har vi mange gode sjanser. Det er flere utøvere som ser en mulighet for å komme til Tokyo, sier Berge.

Den første OL-kvalifiseringen går i Budapest i mars, mens det også er en mulighet i april.

- Jeg skal ikke garantere noe, men basert på i dag så er det store, store sjanser for at Morten kommer til OL. Bryter han på dette nivået vinner han hele kvalifiseringen, mener Berge.

I semifinalen tirsdag beseiret Bodø-gutten hviterussiske Aliaksandr Liavontsjyk 2–1 på poeng. Det til tross for at han pådro seg en skade i kampen og blødde fra hodet. Thoresen brøt med bandasje rundt hodet i onsdagens finalekamp.