EM i friidrett avlyst

Sommerens friidretts-EM blir ikke noe av.

Koronaviruset har satt en stopper for nok et mesterskap. Denne gangen har det gått utover EM i friidrett som skulle blitt arrangert i Paris i august.

Nå bekrefter arrangøren selv på deres hjemmeside torsdag kveld at de har bestemt seg for å avlyse mesterskapet.

- Som følge av krisen og mens helserisikoen koblet til pandemien fortsatt er langt fra å være under kontroll, har organisajonskomiteen valgt å ta ansvar ved å sette helse og kampen mot viruset først, skriver arrangøren.

Det betyr at norske stjerner som Karsten Warholm, Amalie Iuel, Ingebrigtsen-brødrene og Karoline Bjerkeli Grøvdal, for å nevne noen, går glipp av nok et mesterskap i sommer.

Tidligere er det også bestemt at sommerens OL i Tokyo har blitt utsatt til neste år.

TOPPIDRETTSSJEF: Erlend Slokvik. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (Bildbyrån)

Toppidrettssjefen: - Hadde hørt ryktene



Erlend Slokvik, toppidrettssjef i Norges friidrettsforbund, forteller at han ikke er overrasket over torsdagens nyhet.

- Dette har jeg ventet på. Jeg har hørt rykter i en god stund om at det ikke kom til å bli noe av. Jeg har sagt det til folk at jeg har hørt ryktene, men jeg har ikke villet bekrefte det før det blir offentliggjort, sier Slokvik til Nettavisen.

Han tror de fleste har forståelse for avgjørelsen.

- Det var nok mange som hadde håpet at det skulle bli EM, samtidig så har nok de fleste vært såpass realistiske at de vet at det kunne være at det ikke ble noe av. Jeg tror likevel alle har full forståelse for at det ikke blir noe av, forteller toppidrettssjefen.

Slokvik forteller at de nå jobber med å finne måter de kan holde utøverne i gang til tross for en sommer som virker å bli uten de store konkurransene.

- Vi har snakket mye om hva som kan gjøres. Det gjelder å finne gulrøtter, ting som motiverer. De fleste har planlagt å være i form i august. Alle satser på å komme i form i år for å kjenne på det å kunne prestere bra. Så får vi se om det er noen konkurranser eller om det blir så kalte «treningsperser». Vi har lagt opp for at alle skal kunne være i bra slag, forklarer Slokvik.

Bislett Games arrangerer Impossible Games

Nyheten om det avlyste europamesterskapet skjer på samme dag som Bislett Games lanserte konseptet Impossible Games.

Det innebærer at friidrettsarrangementet vil gå for tomme tribuner til opprinnelig dato - 11. juni.

Smittevernhensynet gjør imidlertid at Bislett Games-ledelsen har måttet tenke annerledes. Flere løpedistanser blir løpt med god avstand mellom løpebanene, mens enkelte høydehoppere vil gjennomføre konkurransen i sin egen hage.

