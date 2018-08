EM-kongen Jakob Ingebrigtsen får ikke løpe Diamond League-finalen

Jakob Ingebrigtsen (17) mangler nok poeng til å være blant de 12 som får lov til å løpe 1500 meter under Diamond League-finalen i Zürich 29. august.

Sandnes-løperen ble europamester på distansen i Berlin sist fredag, men det er ikke godt nok i denne sammenhengen. For å delta i Diamond League-finalen må du samle deg nok poeng i stevnene gjennom sesongen sett under ett, og da holder ikke det Jakob Ingebrigtsen har gjort.

Den ferske europamesteren har kun deltatt i ett Diamond League-stevne denne sesongen. Da dundret han til med 4.-plass og personlig rekord 3.31,18 i Monaco 20. juli. Han var også med i Diamond League-stevnene i Oslo og Stockholm, men de løpene var ikke en del av det offisielle Diamond League-programmet.

Ett løp

– Det er bare ett løp igjen, og jeg har ikke nok poeng til å bli med. Men blir jeg invitert, så stiller jeg selvsagt, sa 17-åringen til NTB i Berlin sist søndag.

Skal det ende med deltakelse må det et forfall til. Kommer det et slikt forfall er det god grunn til å tro at Jakob Ingebrigtsen stiller langt framme på ventelisten til arrangøren.

Broren Filip er derimot kvalifisert. Han satte norsk rekord med 3.30,01 under det nevnte stevnet i Monaco, men han ble skadd under kvalifiseringen på 1500 meter i EM i Berlin. 25-åringen falt og slo seg under løpet, men vant likevel.

Dessverre gjorde skaden det slik at han ble hemmet i finalen to dager senere. Filip Ingebrigtsen måtte sy fem sting under kneet etter fallet, men i finalen var det mest ryggen som ødela for ham.

Viktig jobb

Filip Ingebrigtsen stiller helt sikkert ikke opp i NM i Byrkjelo til helga, og det er uvisst om han rekker å bli klar til finalen i Sveits.

– Nå må jeg få Filip klar til Diamond League-finalen. De to andre får klare seg mer selv de kommende dagene, sa trenerpappaen Gjert Ingebrigtsen under gullmarkeringen til Jakob Ingebrigtsen på utøverhotellet i Berlin natt til søndag.

Lørdag går sesongens siste ordinære Diamond League-stevne i Birmingham, men 1500 meter er ikke en del av programmet i Englands nest største by.

